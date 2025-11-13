Beşiktaş Samsunspor maçı hazırlıklarına start verdi

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Ardından oyuncular dar alanda yapılan çift kale maçlarla tempoyu yükseltti. Takımın neşeli ve istekli görüntüsü dikkat çekerken, teknik ekibin özellikle pres ve geçiş oyununa yönelik detaylı çalışmalar yaptığı görüldü.

ÇALIŞMALAR YARIN ÇİFT ANTRENMANLA DEVAM EDECEK

Siyah-beyazlı ekip, Samsunspor maçına hazırlıklarını iki antrenmanla sürdürecek. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, milli ara sonrası yoğun tempoya hazır bir takım oluşturmak adına oyuncularla birebir görüşmeler gerçekleştirdiği de öğrenildi.

Beşiktaş, kritik Samsunspor karşılaşmasına tam kadro ve yüksek motivasyonla çıkmayı hedefliyor.