Maça etkili başlayan İzlanda, 20. dakikada Albert Gudmundsson ile öne geçti. 39. dakikada bu kez Sverir Ingi Ingason sahneye çıkarak takımının ikinci golünü kaydetti ve skoru belirledi.

AZERBAYCAN'IN UMUTLARI TÜKENDİ

Bu sonucun ardından Azerbaycan 1 puanda kaldı ve Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. İzlanda ise puanını 7'ye yükselterek, Fransa'nın ardından maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti.

SON HAFTA PROGRAMI

İzlanda gruptaki son maçını Ukrayna deplasmanında oynayacak.Azerbaycan ise sahasında Fransa'yı ağırlayacak.