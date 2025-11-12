PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig derbi takvimi 2025 | Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig’in en büyük rekabeti yeniden sahne alıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ezeli derbi futbol tutkunlarının takvimine çoktan işaretlendi. Sezonun belki de en kritik karşılaşması, hem şampiyonluk yarışında hem de moral açısından büyük önem taşıyor.

Giriş Tarihi:
Süper Lig derbi takvimi 2025 | Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı fikstüre göre, Fenerbahçe ile Galatasaray 1 Aralık Pazartesi akşamı kozlarını paylaşacak. Dev mücadele, Fenerbahçe'nin mabedi Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Teknik heyet, iç saha avantajını kullanarak oyunun temposunu belirlemeyi hedefliyor. Karşı tarafta ise Galatasaray, deplasmanda alacağı üç puanla zirve yarışında moral depolamak istiyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Taktik Savaşına Dönüşecek Bir Karşılaşma

İki takım da son haftalarda farklı form grafiklerine sahip olsa da, derbilerde bu tablo her zaman değişebiliyor. Fenerbahçe'nin hücum hattındaki dinamizmine karşı Galatasaray'ın savunma disiplini öne çıkacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Teknik direktörler, oyun planlarını ince detaylar üzerine kurarken, orta saha mücadelesi belirleyici unsur olacak gibi görünüyor.

Derbi Yayın Bilgileri

Futbolseverlerin en çok merak ettiği bir diğer konu ise yayın detayları. Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran kuruluş beIN Sports, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini canlı olarak ekranlara taşıyacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Mücadele, geniş ön yayın ve özel analiz programlarıyla futbolseverlere tam bir derbi şöleni yaşatacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Süper Lig'in İlk Yarı Derbi Takvimi

Fenerbahçe - Galatasaray: 1 Aralık Pazartesi, Chobani Stadyumu – 20.00

Trabzonspor - Beşiktaş: 14 Aralık Pazar, Papara Park – 20.00

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! Enkazda arama kurtarma ve kaza ekibi incelemelerine başladı
CHP'li Ekrem İmamoğlu’na 2 bin 352 yıl hapis! 160 milyar liralık tarihin en büyük yolsuzluk iddianamesi hazır
Takasbank
Şehit İlker Aykut'un son mesajı ortaya çıktı... Babası Ünal Aykut askerlere sarılarak ağladı
Trump- Şara zirvesinin ardından tarihi karar! Şam DEAŞ koalisyonuna katılıyor: YPG/SDG'nin ipi çekildi
CANLI ANLATIM | MSB düşen kargo uçağındaki askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı: "Vatan size minnettardır"
SPK'dan yatırımcıyı koruyacak yeni adım: Borsada manipülasyonun bedeli ağırlaşıyor
İBB iddianamesinden CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı! Görüntüler tek tek incelendi: "Delegeler Özgür Özel lehine satın alındı"
CANLI ANLATIM | 20 kahramanın şehadet haberi ailelerine verildi!
Murat Ongun’un trol ağı iddianamede! Hangi sosyal medya hesapları hangi isimler? O gazeteciler fonlandı
50 milyonluk hakem Nevzat Okat! Yurt dışındaki bahis siteleri de mercek altında
METEOROLOJİ SON DAKİKA | İstanbul'da yağış kuvvetlenecek! Sarı alarm verildi: Kar, kış, fırtına kapıda! Kaç gün sürecek?
İDDİANAME | "Eko"sistem haramı kurumsallaştırdı! "Parsadan Aykut" 1.25 milyon dolarlık rüşvetin kuryesi çıktı: Florya'da organize haraç ağı
Türkiye’nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden şehit olan askerlerimiz için taziye mesajları
A.B.İ.’nin kısaltması açıklandı! Aile Bir İmtihandır seyirciyi ekran başına kilitleyecek
İstanbullunun kişisel verilerini ABD ve Almanya'ya servis ettiler! Ekrem İmamoğlu'na destek için manipülasyon, lokasyon temelli takip ne ararsan var...
İBB iddianamesinde ortaya çıktı! Capacity AVM'yi aşan rüşvet: Ekrem İmamoğlu adına 5 milyon dolar nakit talebi
SDG'deki Esad artıkları harekete geçti! Bahoz Erdal'dan entegrasyona sabotaj: YPG'li Hemo'dan "özerklik" ve "savaş" provokasyonu
Ekrem İmamoğlu'na 2352 yıla kadar hapis! TAKVİM İBB iddianamesine ulaştı: Önce paralar ve CHP'yi sonra devleti ele geçirmek istediler
ÖZEL | Dursun Özbek'ten bahis açıklaması! "Ayırt edilmeli"