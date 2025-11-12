Süper Lig derbi takvimi 2025 | Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı fikstüre göre, Fenerbahçe ile Galatasaray 1 Aralık Pazartesi akşamı kozlarını paylaşacak. Dev mücadele, Fenerbahçe'nin mabedi Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.
Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Teknik heyet, iç saha avantajını kullanarak oyunun temposunu belirlemeyi hedefliyor. Karşı tarafta ise Galatasaray, deplasmanda alacağı üç puanla zirve yarışında moral depolamak istiyor.
Taktik Savaşına Dönüşecek Bir Karşılaşma
İki takım da son haftalarda farklı form grafiklerine sahip olsa da, derbilerde bu tablo her zaman değişebiliyor. Fenerbahçe'nin hücum hattındaki dinamizmine karşı Galatasaray'ın savunma disiplini öne çıkacak.