Jasikevicius'a yeni sözleşme yolda!

Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, başantrenör Sarunas Jasikevicius'la yeni sözleşme için görüşmeler yaptıklarını, aralık ayı gibi imzaların atılmasını öngördüğünü açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, başantrenör Sarunas Jasikevicius'la yeni sözleşme için görüşmeler yaptıklarını, aralık ayı gibi imzaların atılmasını öngördüğünü söyledi.

Fenerbahçe Beko'nun Almanya'nın Münih kentinde İsrail takımları Maccabi Rapyd ve Hapoel IBI'yle oynayacağı maçlar için Münih'e gelen Cem Ciritci, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



"UZUN YILLAR ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

Transfer konusunda sürekli çalışma halinde olduklarını belirten Cem Ciritci, "Sürekli hocamızla irtibat halindeyiz. Beğenilen oyuncular üzerinde görüşmeler yapıyoruz. Hocamızın da uygun gördüğü, şartların uyduğu transferi yapmaya hazırız." diye konuştu.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un sözleşmesiyle ilgili de konuşan Ciritci, şunları söyledi:

"Biz hocamızdan çok memnunuz. Gerek karakteri, gerek sahadaki hırsı, oyuncular ve taraftar üzerindeki etkisi bizce çok uyumlu. Çok memnunuz ve uzun yıllar çalışmak istiyoruz. Bununla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Maç programları çok yoğun olduğu için görüşmelerimiz biraz ağır ilerliyor. Ama herhangi bir sıkıntı yok. Ümit ediyorum ki aralık ayı gibi inşallah hallederiz."

