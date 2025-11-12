Filenin Sultanları finalde! Rakip Azerbaycan

uudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımı, 13 Kasım Perşembe günü final maçında Azerbaycan ile karşılaşacak.

Grubu 4'te 4 yaparak lider tamamlayan Kadın Milli Voleybol Takımı, grup ikincisi Azerbaycan ile 13 Kasım Perşembe saat 15.00'te Boulevard SEF Arena'da karşı karşıya gelecek.

Riyad'da tek devreli lig usulüne göre oynanan müsabakalarda tüm rakiplerini set vermeden mağlup eden milli takım, namağlup finale yükseldi.