Trabzonspor'dan Belçika harekatı! Orta sahanın yeni yıldızı bulundu

Trendyol Süper Lig’de devre arası transfer dönemi yaklaşırken Trabzonspor, orta sahaya takviye için rotasını Belçika’ya çevirdi. Bordo-mavililer, Anderlecht forması giyen 24 yaşındaki Yari Verschaeren için girişimlere hazırlanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan genç futbolcunun, yeni bir takımda oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

Teknik direktör Fatih Tekke, takımdaki orta saha rotasyonunu güçlendirmek için yönetimden takviye talebinde bulundu. Bu doğrultuda harekete geçen Trabzonspor scout ekibi, Anderlecht'in genç yıldızı Yari Verschaeren'i radarına aldı. Belçika ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan oyuncunun transferi, ekonomik açıdan da uygun bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

ANDERLECHT'İN SADIK FUTBOLCUSU

Kariyerine Anderlecht altyapısında başlayan Yari Verschaeren, bugüne kadar başka bir kulüpte forma giymedi. 2019 yılında A takıma yükselen 24 yaşındaki futbolcu, kısa sürede Belçika futbolunun dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Bu sezon 14 resmi maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Verschaeren, orta sahada iki yönlü oyunu ile öne çıkıyor.

ÇOK YÖNLÜ VE TEKNİK BİR ORTA SAHA

Verschaeren, hem 6 hem 8 numara pozisyonlarında görev alabiliyor. Zaman zaman kanatlarda da şans bulan Belçikalı futbolcu, iki ayağını da etkili kullanabilmesi, pas kabiliyeti ve duran toplardaki başarısı ile tanınıyor. Genç yaşına rağmen saha içi liderlik özellikleriyle dikkat çeken Verschaeren, Fatih Tekke'nin oyun planına uygun bir profil olarak öne çıkıyor.

TRABZONSPOR OCAK AYINDA HAMLE YAPACAK

Bordo-mavililerin, oyuncunun durumunu yakından izlediği ve ocak ayında resmi adımlar atmayı planladığı öğrenildi. Belçika basınına göre Verschaeren, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır ve Anderlecht ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Trabzonspor yönetimi, genç futbolcunun temsilcisiyle ön görüşme yaparak transferin koşullarını değerlendirmeyi hedefliyor.

GELECEĞE YATIRIM PLANI

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, ara transfer döneminde Yari Verschaeren transferiyle orta sahadaki yaratıcılığı artırmayı amaçlıyor. Genç, dinamik ve çok yönlü bir oyuncu profiliyle dikkat çeken Belçikalı futbolcu, bordo-mavililer için hem bugüne hem geleceğe yönelik önemli bir yatırım olarak görülüyor.

