Trabzonspor'dan Belçika harekatı! Orta sahanın yeni yıldızı bulundu

Teknik direktör Fatih Tekke, takımdaki orta saha rotasyonunu güçlendirmek için yönetimden takviye talebinde bulundu. Bu doğrultuda harekete geçen Trabzonspor scout ekibi, Anderlecht'in genç yıldızı Yari Verschaeren'i radarına aldı. Belçika ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan oyuncunun transferi, ekonomik açıdan da uygun bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Yari Verschaeren (Takvim.com.tr Foto Arşiv) ANDERLECHT'İN SADIK FUTBOLCUSU Kariyerine Anderlecht altyapısında başlayan Yari Verschaeren, bugüne kadar başka bir kulüpte forma giymedi. 2019 yılında A takıma yükselen 24 yaşındaki futbolcu, kısa sürede Belçika futbolunun dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Bu sezon 14 resmi maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Verschaeren, orta sahada iki yönlü oyunu ile öne çıkıyor.