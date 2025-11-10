Trabzonspor'dan Belçika harekatı! Orta sahanın yeni yıldızı bulundu

Teknik direktör Fatih Tekke, takımdaki orta saha rotasyonunu güçlendirmek için yönetimden takviye talebinde bulundu. Bu doğrultuda harekete geçen Trabzonspor scout ekibi, Anderlecht'in genç yıldızı Yari Verschaeren'i radarına aldı. Belçika ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan oyuncunun transferi, ekonomik açıdan da uygun bir fırsat olarak değerlendiriliyor.
ANDERLECHT'İN SADIK FUTBOLCUSU
Kariyerine Anderlecht altyapısında başlayan Yari Verschaeren, bugüne kadar başka bir kulüpte forma giymedi. 2019 yılında A takıma yükselen 24 yaşındaki futbolcu, kısa sürede Belçika futbolunun dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Bu sezon 14 resmi maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Verschaeren, orta sahada iki yönlü oyunu ile öne çıkıyor.
ÇOK YÖNLÜ VE TEKNİK BİR ORTA SAHA
Verschaeren, hem 6 hem 8 numara pozisyonlarında görev alabiliyor. Zaman zaman kanatlarda da şans bulan Belçikalı futbolcu, iki ayağını da etkili kullanabilmesi, pas kabiliyeti ve duran toplardaki başarısı ile tanınıyor. Genç yaşına rağmen saha içi liderlik özellikleriyle dikkat çeken Verschaeren, Fatih Tekke'nin oyun planına uygun bir profil olarak öne çıkıyor.