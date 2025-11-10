PODCAST CANLI YAYIN

TFF'nin açıkladığı bahis listesinde tek yabancı Alassane Ndao!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması kapsamında aldığı kararı resmen duyurdu. Federasyon, profesyonel liglerde bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. Bu isimler arasında Süper Lig’den 27 futbolcu yer alırken, listede tek yabancı oyuncu olarak Konyaspor’un Senegalli yıldızı Alassane Ndao dikkat çekti.

Giriş Tarihi:
TFF'nin açıkladığı bahis listesinde tek yabancı Alassane Ndao!

Türkiye Futbol Federasyonu, uzun süredir devam eden kapsamlı soruşturmayı tamamladı. Yapılan incelemeler sonucunda, profesyonel liglerde bahis oynadığı belirlenen 1024 futbolcunun disiplin talimatının 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada, bu kararın futbolda şeffaflık, adalet ve temiz oyun anlayışını koruma amacı taşıdığı vurgulandı.

Alassane Ndao (AA)Alassane Ndao (AA)

TEK YABANCI FUTBOLCU: ALASSANE NDAO

Bahis oynadığı iddia edilen futbolcular arasında yer alan tek yabancı isim Konyaspor'un yıldızı Alassane Ndao oldu. Senegalli oyuncunun adının listeye girmesi, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İlginç bir şekilde Ndao, kısa süre önce Konya'da en fazla gelir vergisi ödeyen 27. kişi olarak da gündeme gelmişti. Soruşturma kapsamında futbolcunun bahis sitelerine nasıl kayıt olduğu ve hangi platformları kullandığı ise merak konusu haline geldi.

Alassane Ndao (AA)Alassane Ndao (AA)

NDAO'DAN SEZON BAŞINDA ETKİLİ PERFORMANS

Konyaspor formasıyla bu sezon iyi bir grafik çizen Alassane Ndao, 11 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Senegalli oyuncu, hem hücumdaki etkinliği hem de takım oyununa katkısıyla dikkat çekmişti. Ancak hakkında başlatılan disiplin süreci, oyuncunun geleceği konusunda soru işaretleri yarattı.

Alassane Ndao (AA)Alassane Ndao (AA)

TFF'DEN "TEMİZ FUTBOL" MESAJI

Federasyon yetkilileri, soruşturmanın sadece cezai yaptırımlar için değil, aynı zamanda Türk futbolunun itibarını korumak için yürütüldüğünü vurguladı.
TFF'nin bu hamlesi, bugüne kadar Türk futbolunda en geniş kapsamlı disiplin soruşturması olarak kayıtlara geçti. Soruşturmanın ardından PFDK'nın, futbolcularla ilgili kararları önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

TFF bahis oynayan futbolcuların isimlerini duyurdu: Yıldız futbolcu milli takımdan çıkarıldı! 2. Lig ve 3. Lig maçları ertelendiTFF bahis oynayan futbolcuların isimlerini duyurdu: Yıldız futbolcu milli takımdan çıkarıldı! 2. Lig ve 3. Lig maçları ertelendi
TFF bahis oynayan futbolcuların isimlerini duyurdu: Yıldız futbolcu milli takımdan çıkarıldı! 2. Lig ve 3. Lig maçları ertelendi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Şam–Washington hattında tarihi temas: Şara Beyaz Saray’da! Görüşmesi sona erdi | Sezar yaptırımları askıya alındı
TFF bahis oynayan futbolcuların isimlerini duyurdu: Yıldız futbolcu milli takımdan çıkarıldı! 2. Lig ve 3. Lig maçları ertelendi
Türk Telekom
Başkan Erdoğan davet etti tarih belli oldu! KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'ye geliyor
D&R
Futbola "temiz eller" operasyonunda 8 tutuklama! Murat Özkaya isim verdi: "500 bin TL'ye maç satarım" diyen kaleci
İdefix
Başkan Erdoğan'dan Ankara'da kafeye ziyaret! Vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti
81 il 500 bin konut | Yüzyılın Konut Projesi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi! Yüzlerce metre kuyruk
Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi ne zaman? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
Başkan Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: "Atatürk maskesi takana da hakaret edene de karşıyız"
Fenerbahçe'den Allard Lindhout için UEFA'ya başvuru
Hayalet 24'lü! ABD'nin Latin Amerika'daki gizli planı sızdı! Maduro'nun desteklediği örgüt de listede
Atatürk'ün vefatında 2 büyük muamma! 9'u 5 geçe mi öldü, zehirlendi mi? Baş şüpheli Hitler'in hekimi... Peki ya İsmet İnönü?
Şaibeli kurultayda istinaf süreci! Lütfü Savaş ve delegeler dilekçe verdi: Mevcut CHP şaibelerden arınmadıkça meşru bir zemin elde edemez
BeIN Sports'a oyuncak silahlı baskın! Olaylı binada ne yaşandı ne bitti? "Güntekin'i getirin bana"
Özgür Özel'in yapamadığını Gürsel Tekin CHP adına yaptı! Aziz İhsan Aktaş hakkında suç duyurusu: TAKVİM dilekçeye ulaştı
TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün! İl il başvuru ekranı bugün açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat
Türkiye'de son 1 yılda 51 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağlandı!
Başkan Erdoğan Anıtkabir'de Bahçeli ile bir araya geldi