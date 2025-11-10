TFF'nin açıkladığı bahis listesinde tek yabancı Alassane Ndao!

Türkiye Futbol Federasyonu, uzun süredir devam eden kapsamlı soruşturmayı tamamladı. Yapılan incelemeler sonucunda, profesyonel liglerde bahis oynadığı belirlenen 1024 futbolcunun disiplin talimatının 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada, bu kararın futbolda şeffaflık, adalet ve temiz oyun anlayışını koruma amacı taşıdığı vurgulandı.

Alassane Ndao (AA) TEK YABANCI FUTBOLCU: ALASSANE NDAO Bahis oynadığı iddia edilen futbolcular arasında yer alan tek yabancı isim Konyaspor'un yıldızı Alassane Ndao oldu. Senegalli oyuncunun adının listeye girmesi, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İlginç bir şekilde Ndao, kısa süre önce Konya'da en fazla gelir vergisi ödeyen 27. kişi olarak da gündeme gelmişti. Soruşturma kapsamında futbolcunun bahis sitelerine nasıl kayıt olduğu ve hangi platformları kullandığı ise merak konusu haline geldi.