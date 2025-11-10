TFF bahis oynayan futbolcular için olağanüstü toplanıyor

PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gündemi sarsan bahis soruşturmasıyla ilgili önemli bir adım attı. Federasyon yönetimi, futbolcuların karıştığı iddia edilen bahis olayını görüşmek üzere yarın olağanüstü toplanma kararı aldı.

TFF Yönetim Kurulu, yarın saat 17.00'de gerçekleştirilecek özel toplantıda, adı bahis skandalına karışan futbolcularla ilgili gelişmeleri masaya yatıracak. Toplantıda, soruşturmanın kapsamı, disiplin süreci ve oluşabilecek cezai yaptırımların değerlendirileceği öğrenildi.

GÜNDEM BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR

Son dönemde bazı futbolcuların yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştığı iddiaları futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. TFF, süreci yakından takip ederken, konunun hem etik hem de sportif disiplin yönleriyle ele alınacağı belirtildi. Görüşmede ayrıca, etik kurulu raporları ve disiplin talimatnamesi çerçevesinde alınabilecek önlemlerin de gündeme geleceği bildirildi.

