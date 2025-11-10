Roberto Mancini Katar'da! İşte yeni kulübü

Uzun süredir farklı ülkelerden teklifler alan Roberto Mancini, tercihini Asya futbolundan yana yaptı. Haberde, deneyimli çalıştırıcının Al Sadd ile yaptığı görüşmelerde olumlu yanıt verdiği ve sözleşme detaylarının büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi. Mancini'nin, Katar temsilcisinden gelen cazip projenin yanı sıra takımın sportif hedefleri ve tesis imkanlarından etkilendiği kaydedildi.

2026 YAZINDA ÇIKIŞ MADDESİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre Mancini'nin sözleşmesinde 2026 yazında geçerli olacak özel bir çıkış maddesi yer alacak. Bu madde sayesinde İtalyan teknik adam, uygun bir Avrupa teklifi gelmesi durumunda 2026 yazında serbest kalabilecek.

SON OLARAK SUUDİ ARABİSTAN MİLLİ TAKIMI'NDA ÇALIŞTI

Roberto Mancini, son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmıştı. Ağustos 2023'te göreve gelen deneyimli çalıştırıcı, Asya Kupası hazırlıkları sırasında görevinden ayrılmıştı. Daha önce Galatasaray, Inter, Manchester City ve İtalya Milli Takımı gibi önemli takımlarda da görev alan Mancini, kariyerinde birçok kupa kazandı.

