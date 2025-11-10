Osimhen için yeniden Chelsea iddiası!

Galatasaray'a geride bıraktığımız yaz transfer döneminde kalıcı olarak imza atan Victor Osimhen, sarı-kırmızılılarda geçen sezon bıraktığı yerden devam ediyor.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Chelsea, yeniden Osimhen ile ilgileniyor.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Chelsea, yeniden Osimhen ile ilgileniyor.
Osimhen ile Napoli'de oynadığı dönemde ilgilenen ancak o dönem transferi gerçekleştiremeyen Chelsea'nin, bu sezon sonunda da 26 yaşındaki futbolcunun transferi için yeniden hamle yapabileceği öne sürüldü.