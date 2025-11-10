PODCAST CANLI YAYIN

Osimhen için yeniden Chelsea iddiası!

Galatasaray'da oldukça başarılı bir performans ortayak koyan Nijeryalı yıldız için transfer iddiaları da gündeme gelmeye devam ediyor.

Giriş Tarihi:
Osimhen için yeniden Chelsea iddiası!
Galatasaray'a geride bıraktığımız yaz transfer döneminde kalıcı olarak imza atan Victor Osimhen, sarı-kırmızılılarda geçen sezon bıraktığı yerden devam ediyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Chelsea, yeniden Osimhen ile ilgileniyor.



Osimhen ile Napoli'de oynadığı dönemde ilgilenen ancak o dönem transferi gerçekleştiremeyen Chelsea'nin, bu sezon sonunda da 26 yaşındaki futbolcunun transferi için yeniden hamle yapabileceği öne sürüldü.

Galatasaray’da Okan Buruk’un 11’i tartışma yarattı! Icardi eleştirilerin odağındaGalatasaray’da Okan Buruk’un 11’i tartışma yarattı! Icardi eleştirilerin odağında
Galatasaray’da Okan Buruk’un 11’i tartışma yarattı! Icardi eleştirilerin odağında

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: "Atatürk maskesi takana da hakaret edene de karşıyız"
Son dakika: CHP'nin şaibeli kurultay davasında gerekçeli karar! İstinaf yolu açıldı... Mutlak bölünme
Türk Telekom
TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün! İl il başvuru ekranı bugün açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat
Başkan Erdoğan Anıtkabir'de Bahçeli ile bir araya geldi
Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: "Küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz"
İdefix
Futbola "temiz eller" şart! Bahis soruşturmasında şike izi | Murat Özkaya ifadesinde isim verdi: "500 bin TL'ye maç satarım" diyen kaleci
Kar ve don alarmı verildi! Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı: O illerde kış provası başlıyor! İstanbul, İzmir...
CHP’de fırtına dinmiyor: Gürsel Tekin’den İmamoğlu’na sert gönderme
Spor yazarları Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendirdi
Ajan Hüseyin Gün'den Ekrem İmamoğlu'nun ekibine FETÖ talimatı! Hedef Binali Yıldırım
Taban maaşa tüfe ayarı: Emekliye en az 19 bin 243 TL
Galatasaray'ın Kocaelispor yenilgisi sonrası şok sözler! "Tembellik ve gevşeme"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Demirtaş açıklaması: Karar mahkeme takdirinde
Tuğba, Nisa, Cansu... Tabutta al yazma gözlerde yaş! Kocaeli'deki faciada can veren 6 kadın toprağa verildi
Kanarya'dan zirveye mesaj! Fenerbahçe - Kayserispor: 4-2 | MAÇ SONUCU
Ölen 6 cana hakaret ve küfür ettiler! Kocaeli'de parfüm fabrikası faciası sonrası skandal paylaşımlar
Kim Milyoner Olmak İster’de o soru yarışmacıyı yaktı! Oktay Kaynarca yarışmacıyı türküyle uğurladı!
İşkencenin adı bu kez Rakefet! Ne ışık var ne hava: Filistinliler İsrail'in yeraltı hapishanesinde ölüme terk edildi