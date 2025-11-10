PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta Jota Silva rüzgarı!

Antalyaspor deplasmanında galibiyetin yanı sıra Beşiktaş'a sevindiren bir başka gelişme de Jota Silva'nın performansı oldu.

Beşiktaş'ta Jota Silva rüzgarı!

Beşiktaş, Antalyaspor karşısında aldığı üç puanla birlikte Portekizli futbolcusu Jota Silva'dan da önemli bir katkı aldı.

Mücadelenin 68. dakikasında Tammy Abraham'ın yerine oyuna giren Jota Silva, 81. dakikada fileleri havalandırarak skoru belirleyen isim oldu. Vaclav Cerny'nin pasında ceza sahası dışından klas bir vuruşla topu ağlara gönderen yıldız oyuncu, hem takımını rahatlattı hem de galibiyeti perçinledi.



Bu sezon siyah-beyazlı formayla 5 kez sonradan oyuna dahil olan Jota Silva, toplamda 2 gol kaydetti. Henüz ilk 11'de görev almayan Portekizli futbolcu, ilk golünü de 3-1 kazandıkları Kocaelispor maçında atmıştı.

