Beşiktaş'ta Jota Silva rüzgarı!

Beşiktaş, Antalyaspor karşısında aldığı üç puanla birlikte Portekizli futbolcusu Jota Silva'dan da önemli bir katkı aldı.



Mücadelenin 68. dakikasında Tammy Abraham'ın yerine oyuna giren Jota Silva, 81. dakikada fileleri havalandırarak skoru belirleyen isim oldu. Vaclav Cerny'nin pasında ceza sahası dışından klas bir vuruşla topu ağlara gönderen yıldız oyuncu, hem takımını rahatlattı hem de galibiyeti perçinledi.