Okan Buruk'tan yenilgi yorumu! "Kazanmayı hak etmedik"

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor’a 1-0 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, Körfez’de istediği sonucu elde edemedi. Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'tan yenilgi yorumu! "Kazanmayı hak etmedik"

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. Sezonun ilk mağlubiyetini alan sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk maç sonrası açıklamalarda bulundu.

'KAZANMAYI HAK ETMEDİK'

Okan Buruk, "Birincisi kabul etmemiz gereken rakibimizin daha istekli başlaması. Rakibin taraftarıyla birlikte o isteklerini göstermesi, top rakipteyken bunu agresif şekilde gösteremedik. Son iki maçtaki en büyük sıkıntılarımızdan biri hücumdaki üretkenliğimizin bugüne baktığımızda çok net pozisyonlar aslında bizim kalitemizdeki oyuncu grubuna göre çok daha net pozisyonlar üretmemiz gerekirdi. Oyunu okuyamadık. Saha kenarından oyuncularıma söylemeye çalıştık ama oyun içinde bazen oyuncuların da bu sorumluluğu alıp rakibin ne yaptığını görmemiz gerekirdi. Bazen oyuncularımız önemsemiyor. Bunu da açık bir şekilde söyleyim ama bu tabi teknik heyetin sorunu. Bu iş benim sorumluluğumda. Daha iyi olmamız gerekiyor. Çok basit bir gol yedik. Kötü günümüzde olduğumuz bir maçtı. O anlamda üzgünüz. Avrupa dönüşler zor oluyor. O yüzden daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Kazanmayı hak etmedikç Rakibimizi tebrik etmek gerekiyor." dedi.

