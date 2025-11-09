MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025 | Milli maçlar ne zaman başlıyor? İşte maç saati ve canlı yayın bilgisi…

A Milli Futbol Takımı , 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde kritik bir viraja giriyor. Gürcistan deplasmanında aldığı 4-1'lik görkemli galibiyetin ardından moral depolayan ay-yıldızlılar, şimdi sahasında Bulgaristan'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Peki milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri…

(Kaynak: AA)

MİLLİ MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak olan mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. E Grubu'ndaki kritik öneme sahip bu karşılaşmanın, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanması öngörülüyor.