MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025 | Milli maçlar ne zaman başlıyor? İşte maç saati ve canlı yayın bilgisi…

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde kritik bir viraja giriyor. Gürcistan deplasmanında aldığı 4-1'lik görkemli galibiyetin ardından moral depolayan ay-yıldızlılar, şimdi sahasında Bulgaristan'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Peki milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri…
MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son iki sınavına çıkmaya hazırlanıyor. Ay-yıldızlılar, 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da Bulgaristan'ı ağırladıktan sonra, 18 Kasım Çarşamba günü zorlu İspanya deplasmanına konuk olacak.
Teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği aday kadro, yarın Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek. Milliler, hazırlıklarını saat 18.30'da yapacakları antrenmanla başlatacak.
MİLLİ MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak olan mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. E Grubu'ndaki kritik öneme sahip bu karşılaşmanın, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanması öngörülüyor.