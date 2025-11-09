PODCAST CANLI YAYIN

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri heyecanı yeniden başlıyor. A Milli Futbol Takımı, E Grubu’ndaki son karşılaşmalarına hazırlanmak üzere kampa giriyor. Süper Lig’in 12. haftasının tamamlanmasıyla birlikte gözler artık millilere çevrildi. Peki milli maçlar ne zaman başlıyor? İşte tarihleri…

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025 | Milli maçlar ne zaman başlıyor? İşte maç saati ve canlı yayın bilgisi…

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde kritik bir viraja giriyor. Gürcistan deplasmanında aldığı 4-1'lik görkemli galibiyetin ardından moral depolayan ay-yıldızlılar, şimdi sahasında Bulgaristan'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Peki milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri…

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son iki sınavına çıkmaya hazırlanıyor. Ay-yıldızlılar, 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da Bulgaristan'ı ağırladıktan sonra, 18 Kasım Çarşamba günü zorlu İspanya deplasmanına konuk olacak.

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği aday kadro, yarın Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek. Milliler, hazırlıklarını saat 18.30'da yapacakları antrenmanla başlatacak.

MİLLİ MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak olan mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. E Grubu'ndaki kritik öneme sahip bu karşılaşmanın, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanması öngörülüyor.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son iki maçını kasım ayında oynayarak grup etabını tamamlayacak. Ay-yıldızlı ekibin maç programı ise şöyle:

15 Kasım 2025 – Türkiye vs Bulgaristan | Saat: 20.00
18 Kasım 2025 – İspanya vs Türkiye | Saat: 22.45

MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

