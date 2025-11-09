Fenerbahçe'ye buldozer gibi forvet! Transferde dev bomba

Jose Mourinho ile başladığı sezonu Domenico Tedesco ile sürdüren Kanarya, 2026'nın ilk ayında kadrosuna yapacağı takviyelerle yarışta gücünü artırmak amacında. İlk hedef ise golcü hamlesi.
FENERBAHÇE'NİN PARLAYAN YILDIZI İSMAİL YÜKSEK'E AVRUPA'DAN DEV TALİP
Fenerbahçe'nin bu sezonki en dikkat çeken isimlerinden biri olan İsmail Yüksek, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Sarı-lacivertli formayla sergilediği üstün performans, yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'da da yankı uyandırdı. Fransız basını, milli futbolcuyu transfer etmek isteyen kulübü duyurdu. Taraftarları heyecanlandıran bu gelişme, devre arası transfer dönemine damga vuracak gibi görünüyor.
Jose Mourinho döneminde yedek kulübesine mahkûm kalan İsmail Yüksek, teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve gelmesiyle birlikte adeta yeniden doğdu. Orta sahada sergilediği enerjik oyun, pas temposu ve liderlik özelliğiyle takımın en güvenilir isimlerinden biri haline geldi. Tedesco'nun gelişi, İsmail için sadece yeni bir başlangıç değil, aynı zamanda kariyerinde bir dönüm noktası oldu.
TEDESCO'NUN EN GÜVENDİĞİ İSİM HALİNE GELDİ
İsmail Yüksek, Domenico Tedesco'nun oyun planında merkezde vazgeçilmez bir rol üstlendi. İtalyan teknik adam, Fenerbahçe'nin temposunu belirleyen ismin İsmail olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Orta sahadaki savaşçı kimliğiyle fark yaratan milli oyuncu, hem savunmada hem hücumda takıma katkı sunuyor.
Tedesco'nun gelişiyle birlikte performansını her maç biraz daha yukarı taşıyan İsmail, takımın kalbi haline geldi. Top kazanma becerisi, dikine pas yeteneği ve oyunu yönlendirme kabiliyetiyle sarı-lacivertli taraftarların da sevgilisi oldu. Onun hırsı, hem takım arkadaşlarını motive ediyor hem de rakipler üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor.