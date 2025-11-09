PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'ye buldozer gibi forvet! Transferde dev bomba

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve Avrupa Ligi'nde de iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Teknik heyet, gözlem ekibi ve yönetim özellikle forvet hamlesi için kolları sıvadı. Gündemde sürpriz bir isim bulunuyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'ye buldozer gibi forvet! Transferde dev bomba

Jose Mourinho ile başladığı sezonu Domenico Tedesco ile sürdüren Kanarya, 2026'nın ilk ayında kadrosuna yapacağı takviyelerle yarışta gücünü artırmak amacında. İlk hedef ise golcü hamlesi.

FENERBAHÇE'NİN PARLAYAN YILDIZI İSMAİL YÜKSEK'E AVRUPA'DAN DEV TALİP

Fenerbahçe'nin bu sezonki en dikkat çeken isimlerinden biri olan İsmail Yüksek, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Sarı-lacivertli formayla sergilediği üstün performans, yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'da da yankı uyandırdı. Fransız basını, milli futbolcuyu transfer etmek isteyen kulübü duyurdu. Taraftarları heyecanlandıran bu gelişme, devre arası transfer dönemine damga vuracak gibi görünüyor.

Jose Mourinho döneminde yedek kulübesine mahkûm kalan İsmail Yüksek, teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve gelmesiyle birlikte adeta yeniden doğdu. Orta sahada sergilediği enerjik oyun, pas temposu ve liderlik özelliğiyle takımın en güvenilir isimlerinden biri haline geldi. Tedesco'nun gelişi, İsmail için sadece yeni bir başlangıç değil, aynı zamanda kariyerinde bir dönüm noktası oldu.

TEDESCO'NUN EN GÜVENDİĞİ İSİM HALİNE GELDİ

İsmail Yüksek, Domenico Tedesco'nun oyun planında merkezde vazgeçilmez bir rol üstlendi. İtalyan teknik adam, Fenerbahçe'nin temposunu belirleyen ismin İsmail olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Orta sahadaki savaşçı kimliğiyle fark yaratan milli oyuncu, hem savunmada hem hücumda takıma katkı sunuyor.

Tedesco'nun gelişiyle birlikte performansını her maç biraz daha yukarı taşıyan İsmail, takımın kalbi haline geldi. Top kazanma becerisi, dikine pas yeteneği ve oyunu yönlendirme kabiliyetiyle sarı-lacivertli taraftarların da sevgilisi oldu. Onun hırsı, hem takım arkadaşlarını motive ediyor hem de rakipler üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor.

AVRUPA KULÜPLERİNDEN YAKIN MARKAJ

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızına Avrupa kulüplerinin ilgisi her geçen gün artıyor. Beşiktaş derbisinde birçok kulübün scout ekibi tribünlerdeydi. O karşılaşmada sergilediği mücadeleci oyun ve attığı gol, Avrupa takımlarının ilgisini daha da yoğunlaştırdı. Fransız basını, Ligue 1 ekibi Marsilya'nın İsmail Yüksek'i transfer listesine aldığını yazdı.

Haberde, Marsilya'nın ocak ayında resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Fransız temsilcisinin sportif direktörü, İsmail'in son haftalardaki çıkışını yakından izliyor. Marsilya'nın orta sahasına dinamizm kazandırmak istediği ve bu doğrultuda İsmail Yüksek'in öncelikli hedef olarak belirlendiği ifade ediliyor.

OCAKTA FENERBAHÇE'YE RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR

Fransız kulübü Marsilya'nın, İsmail Yüksek için devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Ancak sarı-lacivertli yönetim, yıldız oyuncusunu bırakma niyetinde değil. Fenerbahçe, İsmail'i takımın hem bugünü hem de geleceği açısından kilit bir isim olarak görüyor.

Yönetim, oyuncunun performansından oldukça memnun ve yeni bir maaş düzenlemesiyle onu takımda tutmak istiyor. Taraftarlar da bu karara tam destek veriyor. Çünkü İsmail Yüksek, sahadaki karakteriyle Fenerbahçe ruhunu en iyi yansıtan isimlerin başında geliyor.

LYON VE BRIGHTON DA TAKİPTE

İsmail Yüksek'e ilgi yalnızca Marsilya ile sınırlı değil. Daha önce Lyon da oyuncu için resmi teklif sunmuş, ancak Fenerbahçe yönetimi bu teklifi reddetmişti. Fransız ekibinin yanı sıra İngiltere Premier Lig temsilcisi Brighton da İsmail'i uzun süredir takip ediyor.

İngiliz kulübü, oyuncunun fizik gücünü, dayanıklılığını ve pas kalitesini ön plana çıkaran detaylı raporlar hazırlıyor. Brighton'un analiz ekibi, İsmail'in Premier Lig temposuna rahatlıkla uyum sağlayabileceğini düşünüyor. Bu gelişmeler, devre arasında ciddi bir transfer rekabeti yaşanacağını gösteriyor.

MONTELLA'NIN MİLLİ TAKIMDA VAZGEÇEMEDİĞİ İSİM

İsmail Yüksek, yalnızca kulüp düzeyinde değil, milli takımda da önemli bir rol üstleniyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yıldız futbolcuyu her kamp döneminde kadrosuna çağırıyor. Montella, İsmail'in hem fiziksel hem taktiksel özelliklerinden büyük memnuniyet duyuyor.

Milli forma altında 28 kez sahaya çıkan İsmail, bu süreçte 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Bulgaristan ve İspanya ile oynanacak E Grubu maçları öncesinde yeniden kadroya davet edilen futbolcu, Montella'nın orta sahadaki vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

DERBİNİN YILDIZI OLDU

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 15 maça çıkan İsmail Yüksek, 1 gol ve 1 asistlik performansla 2 gole doğrudan katkı sağladı. Ancak bu rakamlar, sahadaki etkinliğini tam olarak yansıtmıyor. Beşiktaş derbisinde attığı kritik golle takımına galibiyet yolunu açan İsmail, o maçta oyunun her iki yönünde de fark yaratmıştı.

Tüpraş Stadı'nda kaydettiği gol, Fenerbahçe taraftarı için unutulmaz anlardan biri oldu. Sahadaki hırsı, temposu ve mücadele azmiyle izleyenleri büyüledi. O performans, Avrupa'daki scout ekiplerinin de gözünden kaçmadı ve yıldız futbolcu adeta transfer defterlerinin en üst sayfasına yazıldı.

SKRINIAR KARARINI VERDİ

Fenerbahçe'de sezonun en istikrarlı oyuncularından biri olan Milan Skriniar, gösterdiği performansla hem taraftarların gönlünü kazandı hem de Avrupa devlerinin radarına girdi.

Slovak savunmacı, sahadaki liderliğiyle takımın adeta sigortası haline gelirken, İtalyan devinin transfer teklifi gündeme bomba gibi düştü. Juventus'un ilgisine rağmen yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili kararı belli oldu.

AVRUPA'DA GÜNDEM OLDU

Bu sezon sarı-lacivertli ekibin bonservisini alarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar, savunmadaki güveniyle dikkat çekiyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde golsüz tamamlanan Viktoria Plzen deplasmanında da savunmada hatasız bir performans sergileyen tecrübeli stoper, istatistikleriyle adeta kusursuz bir maç çıkardı. 75 kez topla buluşan Skriniar, girdiği 14 ikili mücadelenin 12'sini kazandı. 5 top çalma, 7 uzaklaştırma, 4 sahipsiz top kazanma ve yüzde 95 pas isabet oranıyla defansta duvar gibi durdu. Ayrıca 2 şut engelleme, 1 pas arası ve 2 faul kazandırma istatistiğiyle savunmanın her anında etkili oldu.

Bu performansı, yalnızca taraftarların değil, Avrupa'daki scout ekiplerinin de gözünden kaçmadı. Fenerbahçe'nin savunmasındaki en güvenilir isim haline gelen Skriniar, bu sezon kaptanlık bandını da koluna takarak takımdaki liderliğini tescilledi.

SKRINIAR'DAN NET YANIT

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus, Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Serie A temsilcisinin başkanı Gianluca Ferrero'nun, 30 yaşındaki savunmacının liderlik vasıflarından fazlasıyla etkilendiği aktarıldı. Ferrero'nun, "Skriniar bizim savunma yapımıza mükemmel şekilde uyar" sözleri, Torino ekibinin transfer konusundaki kararlılığını ortaya koydu.

Ancak Fenerbahçe cephesi bu konuda net bir tavır aldı. Yönetim, Slovak yıldızı kesinlikle satmayı düşünmüyor. Sarı-lacivertli yöneticiler, savunma hattında kurulan istikrarın bozulmaması adına tekliflere kapıyı kapattı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Skriniar da gelen ilgiden memnun olduğunu ancak kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeyi planladığını belirtti.

TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi yaklaşırken, sarı-lacivertli ekipte hareketli günler yaşanıyor. Takımın ligdeki hedeflerinden sapmamak ve ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen yönetim, transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Bu süreçte gözler özellikle forvet hattına çevrilmiş durumda.

EN-NESYRI'NİN DÜŞEN FORMU YENİ ARAYIŞLARI BAŞLATTI

Geçen sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan Youssef En-Nesyri, son haftalarda beklenen performansın uzağında kaldı. Faslı golcünün formsuz görüntüsü, teknik heyeti yeni alternatifler üzerinde düşünmeye itti. Fenerbahçe cephesinde santrfor bölgesinde rekabeti artıracak, genç ve patlama potansiyeli yüksek bir isim arayışı başladı.

FRANCULINO DJU İSMİ GÜNDEMİN BİR NUMARASI

Yönetimin radarına giren isim ise Danimarka ekibi Midtjylland'ın genç yıldızı Franculino Dju oldu. 21 yaşındaki Gineli futbolcu, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini çekti. Hızı, bitiriciliği ve fizik gücüyle öne çıkan Dju, Danimarka Süper Ligi'nde kısa sürede adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Fenerbahçe yönetimi, genç oyuncuyu geleceğe yatırım olarak değerlendiriyor.

SCOUT EKİBİ OYUNCUYU UZUN SÜREDİR İZLİYOR

Sarı-lacivertli scout ekibinin, Franculino Dju'yu aylardır takip ettiği ortaya çıktı. Oyuncunun maç performansları, istatistikleri ve saha içi karakteri titizlikle incelendi. Fenerbahçe'nin teknik heyetine sunulan raporlarda, Gineli golcünün yüksek potansiyele sahip olduğu ve Süper Lig'e kısa sürede uyum sağlayabileceği yönünde olumlu ifadeler yer aldı.

AVRUPA DEVLERİ DE PEŞİNDE

Fenerbahçe, transfer yarışında yalnız değil. Avrupa devlerinden Bayern Münih ve İngiltere Premier Lig ekibi Everton da Franculino Dju'yu yakından takip ediyor. Özellikle Bayern'in genç oyuncuyu alternatif golcü olarak değerlendirdiği belirtiliyor. Bu durum, transfer sürecini daha da zorlu hale getiriyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi, oyuncuya düzenli forma garantisi ve uzun vadeli proje sunarak yarışta öne geçmeyi hedefliyor.

DEVRE ARASINDA RESMİ TEMASLAR BAŞLAYACAK

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporuna göre hareket eden yönetim, devre arası transfer döneminde Dju için resmi adımlar atmayı planlıyor. Başkan Sadettin Saran ve ekibi, oyuncunun menajeriyle ön temasları kurarak şartları öğrenmeyi ve transferin mali boyutunu netleştirmeyi amaçlıyor. Eğer koşullar uygun olursa, genç yıldızın transferi devre arasında gerçekleşebilir.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR DEVAM EDİYOR

Franculino Dju, Midtjylland ile 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşmeye sahip. Bu durum, transfer sürecinde pazarlık payını daraltsa da Fenerbahçe yönetimi bonservis bedelini taksitlendirme ya da bonus formülüyle çözmeyi planlıyor. Oyuncunun kulübü, şu an için 13 milyon euro civarında bir bedel talep ediyor.

GENÇ YILDIZIN PİYASA DEĞERİ ARTIYOR

Transfermarkt verilerine göre Dju'nun güncel piyasa değeri 13 milyon euro civarında. Ancak sezonun kalan bölümünde sergileyeceği performans, bu değerin daha da yükselmesine neden olabilir. Avrupa kulüplerinin ilgisi arttıkça, Midtjylland'ın da pazarlık payını yukarı çekmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN GELECEK VİZYONUNDA GENÇLER ÖN PLANDA

Sarı-lacivertli kulüp, son dönemde transfer stratejisini genç ve potansiyelli isimlere yöneltmiş durumda. Yönetim, uzun vadeli bir plan çerçevesinde hem sportif başarıyı hem de ekonomik sürdürülebilirliği hedefliyor. Dju transferi, bu vizyonun en somut örneklerinden biri olabilir.

DJU SÜPER LİG'E NE KATAR?

Franculino Dju, özellikle hızlı hücumlarda etkili koşular yapan, ceza sahasında doğru zamanda doğru pozisyon alan bir santrfor olarak tanınıyor. Güçlü fiziğiyle savunma oyuncularına üstünlük kurabilen genç futbolcu, aynı zamanda hava toplarında da oldukça başarılı. Bu yönleriyle Dju'nun Süper Lig'in sert oyun temposuna kısa sürede uyum sağlayabilmesi öngörülüyor.

TRANSFERİN GELECEĞİ MERAK KONUSU

Fenerbahçe camiasında en çok merak edilen konu, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği. Yönetim sessiz fakat planlı bir şekilde çalışıyor. Eğer Midtjylland cephesiyle orta yol bulunursa, Dju transferi devre arası döneminin en flaş hamlelerinden biri olabilir.

GENÇ VE HIRSLI BİR YATIRIM

Fenerbahçe'nin Franculino Dju hamlesi, yalnızca bugünü değil geleceği de hedefleyen bir yatırım olarak öne çıkıyor. Kulüp, Avrupa standartlarında bir kadro inşa ederken aynı zamanda ekonomik dengeyi de gözetiyor. 21 yaşındaki Gineli yıldızın transferi gerçekleşirse, Süper Lig'de dengeleri değiştirebilecek potansiyele sahip yeni bir yıldızın yükselişine tanıklık edilebilir.

FRANCULINO DJU KİMDİR?

Gineli futbolcu, kariyerine Portekiz'de başladı. Altyapı yıllarında Benfica forması giyerek Avrupa futboluna adım attı.
Genç yaşına rağmen olgun bir oyun anlayışına sahip. 2023 yılında Midtjylland'a transfer olarak Danimarka macerasına başladı. Burada gösterdiği performans kısa sürede dikkat çekti. Dju, hem santrfor hem de kanat forvet pozisyonlarında görev yapabiliyor. Bu çok yönlülük, onu teknik direktörler için değerli bir seçenek haline getiriyor. Ayrıca hızı sayesinde savunma arkasına etkili koşular yapabiliyor. Topla ilişkisi güçlü, pres oyununa katkı veriyor. Bu özellikleri, Fenerbahçe'nin oyun sistemine tam anlamıyla uyuyor.

DANİMARKA'DA PATLDI

2023 yılında Midtjylland'a transfer olan genç forvet, bu sezon çıktığı 25 karşılaşmada 18 kez ağları havalandırarak adından söz ettirmeyi başardı. Ayrıca 3 de asist yaparak takım arkadaşlarını beslemeyi başardı. 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor. Ülkesi Gine-Bissau için 14 defa sahaya çıktı ve 1 gol sevinci yaşadı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü duyurdu: Bahçeli ile Cumhur Zirvesi | Gazze'ye deprem konteynerleri | Trump ve F-35 mesajı
Tuğba, Nisa, Cansu... Tabutta al yazma gözlerde yaş! Kocaeli'deki faciada can veren 6 kadın toprağa verildi
Doğu Akdeniz'de at izi it izine karıştı! GKRY, İsrail, Mısır... Mavi Vatan karşıtı "intikam" tatbikatı | Türkiye Kıbrıs'ı yedirmeyecek
Kocaeli'de parfüm deposu faciası! 6 kadın gözyaşları içinde toprağa verildi... Gözaltı sayısı artıyor
Fenerbahçe'ye buldozer gibi forvet! Transferde dev bomba
Başkan Erdoğan'dan Özel'in hadsiz sözlerine yanıt: "Biz o seviyeye inmeyiz, inemeyiz!"
Avrupa Fatihi Galatasaray Kocaelispor deplasmanında! İlk 11 netleşti
Mandalinci İmamoğlu'nun izinde! Hayali ödemeler Sayıştay raporunda | Bomba: CHP'li Kadıköy Belediyesi CHP'li Bodrum Belediyesi'ni yalanladı
Ajan Hüseyin Gün’ün rehberinden FETÖ'den CIA'ye MOSSAD'dan İsrail'e casus ağı çıktı! Türkiye karşıtı plan deşifre edildi
TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün yarın! İl il başvuru ekranı açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat
Memur ve emekliye Ocak zammı geliyor! Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininden sonra kim ne kadar alacak?
Kutup koridoru açıldı: Arktik soğuklar geliyor! MGM'den İstanbul, İzmir ve birçok ilde yağış alarmı! 2 gün sonra...
Karadeniz'de kriz! Trabzon'dan Soçi'ye giden Türk gemisine Rusya engeli
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı sonrası şok yorum! "Sergen'in ihaneti"
CHP’li belediyelerde su faturası uçtu! Elektrik yüzde 43 arttı... Suya yüzde 350 zam yapıldı
Pakistan-Afganistan gerilimi masada! Bakü'de Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
CHP'de eş dost düzeni ifşa oldu! Özgür Özel’den çocukluk arkadaşına Manisa kıyağı
Güllü’nün ölümünde dikkat çeken ayrıntı: Kızı Tuğyan’ın şok WhatsApp mesajları ortaya çıktı!
Temelinde Berat Albayrak imzası var! Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'den tarihi görüntüler A Haber'de!
Kanarya'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i