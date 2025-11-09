Fenerbahçe'ye buldozer gibi forvet! Transferde dev bomba

AVRUPA KULÜPLERİNDEN YAKIN MARKAJ Fenerbahçe'nin parlayan yıldızına Avrupa kulüplerinin ilgisi her geçen gün artıyor. Beşiktaş derbisinde birçok kulübün scout ekibi tribünlerdeydi. O karşılaşmada sergilediği mücadeleci oyun ve attığı gol, Avrupa takımlarının ilgisini daha da yoğunlaştırdı. Fransız basını, Ligue 1 ekibi Marsilya'nın İsmail Yüksek'i transfer listesine aldığını yazdı. Haberde, Marsilya'nın ocak ayında resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Fransız temsilcisinin sportif direktörü, İsmail'in son haftalardaki çıkışını yakından izliyor. Marsilya'nın orta sahasına dinamizm kazandırmak istediği ve bu doğrultuda İsmail Yüksek'in öncelikli hedef olarak belirlendiği ifade ediliyor.

OCAKTA FENERBAHÇE'YE RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR Fransız kulübü Marsilya'nın, İsmail Yüksek için devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Ancak sarı-lacivertli yönetim, yıldız oyuncusunu bırakma niyetinde değil. Fenerbahçe, İsmail'i takımın hem bugünü hem de geleceği açısından kilit bir isim olarak görüyor. Yönetim, oyuncunun performansından oldukça memnun ve yeni bir maaş düzenlemesiyle onu takımda tutmak istiyor. Taraftarlar da bu karara tam destek veriyor. Çünkü İsmail Yüksek, sahadaki karakteriyle Fenerbahçe ruhunu en iyi yansıtan isimlerin başında geliyor.

LYON VE BRIGHTON DA TAKİPTE İsmail Yüksek'e ilgi yalnızca Marsilya ile sınırlı değil. Daha önce Lyon da oyuncu için resmi teklif sunmuş, ancak Fenerbahçe yönetimi bu teklifi reddetmişti. Fransız ekibinin yanı sıra İngiltere Premier Lig temsilcisi Brighton da İsmail'i uzun süredir takip ediyor. İngiliz kulübü, oyuncunun fizik gücünü, dayanıklılığını ve pas kalitesini ön plana çıkaran detaylı raporlar hazırlıyor. Brighton'un analiz ekibi, İsmail'in Premier Lig temposuna rahatlıkla uyum sağlayabileceğini düşünüyor. Bu gelişmeler, devre arasında ciddi bir transfer rekabeti yaşanacağını gösteriyor.

MONTELLA'NIN MİLLİ TAKIMDA VAZGEÇEMEDİĞİ İSİM İsmail Yüksek, yalnızca kulüp düzeyinde değil, milli takımda da önemli bir rol üstleniyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yıldız futbolcuyu her kamp döneminde kadrosuna çağırıyor. Montella, İsmail'in hem fiziksel hem taktiksel özelliklerinden büyük memnuniyet duyuyor. Milli forma altında 28 kez sahaya çıkan İsmail, bu süreçte 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Bulgaristan ve İspanya ile oynanacak E Grubu maçları öncesinde yeniden kadroya davet edilen futbolcu, Montella'nın orta sahadaki vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.