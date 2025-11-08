PODCAST CANLI YAYIN

Murat Kaytaz'dan zafer yorumu! "Kendi hatamızdan yedik"

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor’u 3-1 mağlup eden Beşiktaş’ta, yardımcı antrenör Murat Kaytaz karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi:
Murat Kaytaz'dan zafer yorumu! "Kendi hatamızdan yedik"

Kaytaz, oyuncularının maça iyi başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Geldiğimizden beri tüm maçlarda oyuncularımız maça istekli başlıyor. Bugün de öyle başladık, golleri bulduk. İkinci yarı yine kendi hatamızdan kalemizde gol gördük. Oyunculara sakin kalmaları direktifi verdik. İçerideki liderlerin Gabriel'in, Ndidi'nin sakin kalma direktifleri de vardı. Oyun zaman zaman rakibe geçti ama pozisyon vermedik, kırılmadık. Devre arasında '2-0 olması önemli değil, 0-0 başlıyoruz, taktikten kopmayacağız' dedim. Tammy'nin golünde şans ilk defa yanımızda oldu. Şeytanın bacağını kırdık."

"SAYFA GRİYE ÇALDI AMA BEYAZ GÜNLER"

Kaytaz, planlı oyunlarının karşılığını aldıklarını ifade ederek; "3. gol irdelenir umarım. Planlarımız dahilinde stoperlere topu verip, rakibi üstümüze çekip, Cerny'de topu buluşturup gole gittik. Jota da iyi bitirdi. Daha iyi olacağız. Beyaz sayfa açmak istiyorduk. Sayfa griye çaldı ama beyaz günler. Beşiktaş'ın genlerinde taraftarın tansiyonunu artırmadan kazanmak yok ama bunu da kıracağız. Bu da bir challenge oldu." diye konuştu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Pakistan-Afganistan gerilimi masada! Bakü'de Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
CANLI | Kocaeli'de parfüm deposunda patlama! Acı haber geldi | Soruşturma başladı: 3 gözaltı | Başkan Erdoğan'dan mesajı | İş yeri sahibi yakalandı
Kartal'dan sezona pençe! Antalyaspor - Beşiktaş: 1-3 | MAÇ SONUCU
İşte Kocaeli'deki yangının ilk anları! Yükselen dumanlar kısa sürede patlamaya dönüşmüş...
Başkan Erdoğan'dan Bakü'de zafer mesajı: Karabağ zaferiyle yeni bir dönemin kapısı açıldı
Trump yönetiminden tartışmalı vize talimatı: “Şişmanlara vize yok” dönemi mi başlıyor?
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 500 bin sosyal konut projesi sosyal devlet anlayışının zirvesidir
Temelinde Berat Albayrak imzası var! Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'den tarihi görüntüler A Haber'de!
Fırtına 1 puana razı! Trabzonspor - Alanyaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU
CHP’li İZSU’nun çamur hizmeti Sayıştay raporunda: Körfez kirli kasalar boş araçlar atıl!
ABD’li öğrenciden Trump’ın oğluna canlı yayında soğuk duş! İsrail sorusuyla köşeye sıkıştırdı
Kanarya'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i
Dijital casus ordusu! Ajan Hüseyin Gün'ün yazışmalarından trol ağı çıktı... Yabancı İstihbarat talimat verdi Ekrem İmamoğlu ve ekibi uyguladı
Avrupa Fatihi Galatasaray Kocaelispor deplasmanında! İlk 11 netleşti
Emeklinin ocak zammı için yeni ipucu! Taban aylık ne olacak, kim ne kadar alacak?
Bakü'de zafer seyri... Başkan Erdoğan, İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile törenleri takip etti
3 oran tek zam: Memur zammı ne olacak? Öğretmen, polis, doktor...
36 il alarm listesinde: Çok şiddetli yağacak! Meteoroloji saat verdi! O bölgelerde sis aniden bastırabilir
Elektrik ve gaz faturalarının yarısı devletten! | Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: NTE'de endüstriyel tesis geliyor
Nikah şahidi Türkan Şoray olmuştu! Aynadaki Yabancı’nın Hanzade’si Asuman Dabak’ın eski eşi bakın kim