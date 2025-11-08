Murat Kaytaz'dan zafer yorumu! "Kendi hatamızdan yedik"

Kaytaz, oyuncularının maça iyi başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Geldiğimizden beri tüm maçlarda oyuncularımız maça istekli başlıyor. Bugün de öyle başladık, golleri bulduk. İkinci yarı yine kendi hatamızdan kalemizde gol gördük. Oyunculara sakin kalmaları direktifi verdik. İçerideki liderlerin Gabriel'in, Ndidi'nin sakin kalma direktifleri de vardı. Oyun zaman zaman rakibe geçti ama pozisyon vermedik, kırılmadık. Devre arasında '2-0 olması önemli değil, 0-0 başlıyoruz, taktikten kopmayacağız' dedim. Tammy'nin golünde şans ilk defa yanımızda oldu. Şeytanın bacağını kırdık."

"SAYFA GRİYE ÇALDI AMA BEYAZ GÜNLER"

Kaytaz, planlı oyunlarının karşılığını aldıklarını ifade ederek; "3. gol irdelenir umarım. Planlarımız dahilinde stoperlere topu verip, rakibi üstümüze çekip, Cerny'de topu buluşturup gole gittik. Jota da iyi bitirdi. Daha iyi olacağız. Beyaz sayfa açmak istiyorduk. Sayfa griye çaldı ama beyaz günler. Beşiktaş'ın genlerinde taraftarın tansiyonunu artırmadan kazanmak yok ama bunu da kıracağız. Bu da bir challenge oldu." diye konuştu.