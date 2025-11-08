Kompany'den ilk kayıp! Union Berlin - Bayern Münih: 2-2 | MAÇ SONUCU

Union Berlin, 27. dakikada Manuel Neuer'in büyük hatası sonrası Danilho Doekhi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bayern Münih, 38. dakikada Luis Diaz'ın şık golüyle skoru eşitledi.

Ev sahibi ekip, 82. dakikada Danilho Doekhi'nin ikinci golüyle bir kez daha üstünlüğü sağladı. Ancak Bayern Münih, 90+3. dakikada Harry Kane'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

BAYER MÜNİH'İN SERİSİ SONA ERDİ

Bu sezon oynadığı tüm maçları kazanan Bayern Münih, Union Berlin deplasmanında 83. dakikada 2-1 geriye düştü ve ilk kez galibiyet dışı bir sonuçla sahadan ayrıldı.

Bayern Münih, bu sezon oynadığı ilk 16 resmi maçın tamamını kazanmıştı.

PUAN DURUMU VE SONRAKİ MAÇLAR

Bu sonucun ardından Bayern Münih puanını 25'e yükseltti. Union Berlin ise 12 puana çıktı.

Bayern Münih, milli aranın ardından sahasında Freiburg'u ağırlayacak. Union Berlin ise St. Pauli deplasmanına gidecek.