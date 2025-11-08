PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da 3 eksik! Kocaelispor maçı kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında pazar günü Kocaelispor’a konuk olacak Galatasaray’ın kamp kadrosu belli oldu. Listede 3 yıldız yer almadı.

Galatasaray Kulübü'nün resmi hesabından yapılan paylaşımda, sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra Kazımcan Karataş'ın Kocaelispor kafilesinde yer almadığı açıklandı.

GALATASARAY'IN KOCAELİSPOR KADROSU

Galatasaray'ın Kocaelispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkant Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.

