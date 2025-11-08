PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe Kayserispor maçına hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında 9 Kasım Pazar günü sahasında Zecorner Kayserispor’u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı.

Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzen ile oynanan karşılaşmada 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular, günü yenilenme ve aktif dinlenmeyle geçirdi.

Chobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe–Zecorner Kayserispor mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.

