3 puan Ruben Vargas'tan! Sevilla - Osasuna: 1-0 | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga’nın 12. hafta maçında Sevilla ile Osasuna karşı karşıya geldi. Roman Sanchez Pizjuan Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Sevilla, 1-0’lık skorla kazandı.

GOL PENALTIDAN GELDİ

Sevilla'ya galibiyeti getiren golü 51. dakikada penaltıdan Ruben Vargas kaydetti. Ev sahibi ekip, bu golle sahadan 3 puanla ayrıldı.

MENDY VE MARCAO 90 DAKİKA SAHADA

Sevilla'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Batista Mendy ve Marcao, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Osasuna'da ise Valentin Rosier, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

GALİBİYET HASRETİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte Sevilla, 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Öte yandan mağlubiyet yaşayan Osasuna'nın galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

PUAN DURUMU VE SONRAKİ MAÇLAR

Sevilla, aldığı bu galibiyetle puanını 16'ya yükseltti. Osasuna ise 11 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Sevilla, Espanyol deplasmanına gidecek. Osasuna ise sahasında Real Sociedad'ı ağırlayacak.

