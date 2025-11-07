PODCAST CANLI YAYIN

Yunus Akgün sahalara ne zaman dönecek? Tarih belli oldu

Galatasaray, Trabzonspor maçında oyuna devam edemeyen Yunus Akgün’ün kasık fıtığı olduğunu açıklamıştı. Milli futbolcunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili sarı-kırmızılı camiayı üzen bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi:
Yunus Akgün sahalara ne zaman dönecek? Tarih belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da Yunus Akgün, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edememişti.

Sarı-kırmızılı kulüp, kasığında ağrı bulunan milli futbolcuya kasık fıtığı teşhisi konduğunu duyurmuştu.

Yunus Akgün (AA)Yunus Akgün (AA)

YENER İNCE'DEN AÇIKLAMA

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, kasığında ağrısı bulunan milli futbolcu Yunus Akgün'ün ameliyat edilip edilmeyeceğine birkaç gün içinde karar vereceklerini söyledi.

Yunus'un MR'ını çektiklerini aktaran İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Osteitis pubis benzeri bulgular var ama muayene kliniğimiz o ağrının osteitis pubis ağrısı olmadığı yönünde. O yüzden üstüne gittik. Daha ileri tetkikler yaptık. Ultrason tetkikleri sonucu kasık fıtığı olduğu teşhisine ulaştık. Kasık fıtığında da futbolcu dönem dönem o ağrıyla oynayabilir. Ancak o ağrı performansı çok etkileyecek seviyeye çıkabilir ve oynatmayabilir.

Birkaç gün dinlendirdikten sonra önümüzdeki günlerde bir karar vereceğiz. Ya hızlı bir şekilde ameliyat edip 4-6 haftalık bir periyodun sonunda tekrar dönmesini planlayacağız ya da ağrıları tolere edebildiği bir formül olursa bu şekilde devam edeceğiz. Onu önümüzdeki günlerdeki egzersiz testleriyle belirleyeceğiz. Birkaç gün içerisinde ameliyat olup olmayacağına karar vereceğiz."

Yunus Akgün (AA)Yunus Akgün (AA)

YUNUS AKGÜN AMELİYAT OLUYOR

Yunus Akgün'ün sakatlık durumu merak konusu olurken, 25 yaşındaki futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Başarılı futbolcunun ameliyat olacağı ve Atletico Madrid ile Manchester City karşılaşmalarına yetiştirilmek istendiği öğrenildi.

Yunus Akgün (AA)Yunus Akgün (AA)

İŞTE KAÇIRACAĞI MAÇLAR

  • Kocaelispor (D)
  • Gençlerbirliği
  • Union Saint-Gilloise
  • Fenerbahçe (D)
  • Samsunspor
  • Monaco (D)
  • Antalyaspor (D)
  • Kasımpaşa
  • Gaziantep FK

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Terörsüz Türkiye Komisyonu Perşembe günü toplanacak | MİT Başkanı sunum yapacak
Dokunulmazlık dosyaları TBMM'de: Özgür Özel'in 7 dosyası var!
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan Bakü'ye gidiyor... İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif ile görüşecek
İBB'ye bir operasyon daha! "İBB Hanem" üzerinden veriler sızdırıldı! CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan'a tutuklandı: İki ismi işaret etti
Sergen Yalçın 11'ini belirledi! Antalyaspor maçında forma o yıldızların
İdefix
Trabzonspor'un Alanyaspor maçı ilk 11'i netleşti! Kritik stoper kararı
Fal bahaneli vurgun ağına darbe! 29 ilde eş zamanlı operasyon | 55 kişiye tutuklama talebi
Mamdani’nin zaferinde Soros tartışması! Trump tarafı “ekibe dikkat” dedi | İlk kutlayandan finanse edene…
Futbolda bahis soruşturması: 21 şüpheliden 19'u gözaltına alındı!
Türk Telekom
Putin Lavrov’un kalemini mi kırdı? Haftalardır ortada yok: Rubio’yu kızdırdı iddiası
Rakip Bulgaristan ve İspanya! Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu... İrfan Can Kahveci ve Aral Şimşir sürprizi
Türk Telekom geleceğin şehirlerini 5G ile inşa edecek
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in tahminine göre kim, ne alacak? TAKVİM Ocak maaşlarını hesapladı
Oğluyla beraber sırra kadem bastı... Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı son sinyalin geldiği köyle ilgili konuştu
Hasan İmamoğlu'nun vurgunu MASAK raporunda! İş adamları ifşa etti: 4 daireyi rüşvetle üzerine geçirdi
Memur ve memur emeklisinin zammı ne olacak? Merkez'in tahminine göre meslek meslek maaş hesabı TAKVİM'de
Adeta saray gibi! Sibel Can’ın muhteşem villası görenleri büyüledi