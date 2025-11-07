Türkiye - Bulgaristan maçının biletleri satışa çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nden yapılan açıklamada, karşılaşmanın Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacağı bildirildi.
BİLETLERİN SATIŞ NOKTALARI
Biletlerin www.passo.com.tr adresinden ve Passo Mobil Uygulama üzerinden satın alınabileceği açıklandı.
BİLET FİYATLARI
Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:
Batı alt orta bloklar: 2.500 TL
Doğu alt orta bloklar: 2.000 TL
Batı alt köşe bloklar: 1.750 TL
Doğu alt köşe bloklar: 1.750 TL
Doğu üst orta bloklar: 1.500 TL
Batı üst köşe bloklar: 1.250 TL
Doğu üst köşe bloklar: 1.250 TL
Kuzey kale arkası: 900 TL
Güney kale arkası: 900 TL