Türkiye - Bulgaristan maçının biletleri satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı’nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nun 5. haftasında Bulgaristan ile 15 Kasım Cumartesi günü Bursa’da oynayacağı maçın genel bilet satışı başladı.

Giriş Tarihi:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nden yapılan açıklamada, karşılaşmanın Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacağı bildirildi.

BİLETLERİN SATIŞ NOKTALARI

Biletlerin www.passo.com.tr adresinden ve Passo Mobil Uygulama üzerinden satın alınabileceği açıklandı.

BİLET FİYATLARI

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

Batı alt orta bloklar: 2.500 TL

Doğu alt orta bloklar: 2.000 TL

Batı alt köşe bloklar: 1.750 TL

Doğu alt köşe bloklar: 1.750 TL

Doğu üst orta bloklar: 1.500 TL

Batı üst köşe bloklar: 1.250 TL

Doğu üst köşe bloklar: 1.250 TL

Kuzey kale arkası: 900 TL

Güney kale arkası: 900 TL

