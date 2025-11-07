Tekvandoculardan 4 madalya

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre, başkent Atina'daki organizasyonun ikinci gününde kadınlar 51 kiloda Sena Yılmaz ile 29 kiloda mücadele eden İpek Özmen altın madalya elde etti.

İPEK AZRA KAYA GÜMÜŞ, İREM İŞEL BRONZ KAZANDI

Organizasyonda 41 kiloda yarışan milli sporculardan İpek Azra Kaya gümüş, İrem İşel ise bronz madalyanın sahibi oldu.

TÜRKİYE'NİN MADALYA SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Şampiyonanın ilk gününde birer gümüş ve bronz madalya kazanan Türkiye, ikinci gün sonunda toplamda 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyaya ulaştı.

ORGANİZASYON 8 KASIM'DA SONA ERECEK

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, 8 Kasım Cumartesi günü yapılacak 7 sıkletteki müsabakaların ardından sona erecek.