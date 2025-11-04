Bu akşam futbol ve basketbol heyecanı yine dorukta! 4 Kasım Salı günü hem ulusal liglerde hem de Avrupa arenasında birbirinden önemli karşılaşmalar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Gün boyunca pek çok takım sahaya çıkarken, taraftarlar "Bu akşam maç var mı, kimin maçı var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte günün maçları...