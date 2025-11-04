Bu akşam futbol ve basketbol heyecanı yine dorukta! 4 Kasım Salı günü hem ulusal liglerde hem de Avrupa arenasında birbirinden önemli karşılaşmalar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Gün boyunca pek çok takım sahaya çıkarken, taraftarlar "Bu akşam maç var mı, kimin maçı var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte günün maçları...
🏆 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ – GRUP AŞAMASI
- 20:45 Slavia Prag – Arsenal (TRT Tabii Spor)
- 20:45 Napoli – Eintracht Frankfurt (TRT Tabii Spor 1)
- 23:00 Olympiakos – PSV Eindhoven (TRT Tabii Spor 6)
- 23:00 Liverpool – Real Madrid (TRT Tabii Spor)
- 23:00 Juventus – Sporting CP (TRT Tabii Spor 2)
- 23:00 Atletico Madrid – Union Saint-Gilloise (TRT Tabii Spor 3)
- 23:00 PSG – Bayern Münih (TRT Tabii Spor 1)
- 23:00 Bodo/Glimt – Monaco (TRT Tabii Spor 5)
- 23:00 Tottenham – Kopenhag (TRT Tabii Spor 4)
🌏 AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ
- 13:00 Hiroshima – Gangwon
- 13:00 Machida – Melbourne City
- 13:00 FC Seoul – Chengdu Rongcheng
- 15:15 Buriram – Shanghai Port
- 19:00 Al Sadd – Al Ahli
- 19:00 Sepahan – Ahal
- 21:15 Al Ittihad – Al Sharjah