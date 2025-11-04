PODCAST CANLI YAYIN

CANLI SKOR TAKİBİ | Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam ekrana gelecek maçlar basketbol ve futbolseverlerin yakın takibinde. 4 Kasım Salı günü, hem ulusal liglerde hem de Avrupa kupalarında birbirinden heyecanlı karşılaşmalar sahne alacak. Takımların sahaya çıkacağı saatler, yayıncı kanallar ve mücadelelerin detayları spor tutkunları tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki bu akşam hangi maçlar var? Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 4 Kasım Salı gününün güncel maç programı ve yayın bilgileri...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CANLI SKOR TAKİBİ | Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam futbol ve basketbol heyecanı yine dorukta! 4 Kasım Salı günü hem ulusal liglerde hem de Avrupa arenasında birbirinden önemli karşılaşmalar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Gün boyunca pek çok takım sahaya çıkarken, taraftarlar "Bu akşam maç var mı, kimin maçı var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte günün maçları...

(AA)(AA)

🏆 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ – GRUP AŞAMASI

  1. 20:45 Slavia Prag – Arsenal (TRT Tabii Spor)
  2. 20:45 Napoli – Eintracht Frankfurt (TRT Tabii Spor 1)
  3. 23:00 Olympiakos – PSV Eindhoven (TRT Tabii Spor 6)
  4. 23:00 Liverpool – Real Madrid (TRT Tabii Spor)
  5. 23:00 Juventus – Sporting CP (TRT Tabii Spor 2)
  6. 23:00 Atletico Madrid – Union Saint-Gilloise (TRT Tabii Spor 3)
  7. 23:00 PSG – Bayern Münih (TRT Tabii Spor 1)
  8. 23:00 Bodo/Glimt – Monaco (TRT Tabii Spor 5)
  9. 23:00 Tottenham – Kopenhag (TRT Tabii Spor 4)

(AA)(AA)

🌏 AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ

  1. 13:00 Hiroshima – Gangwon
  2. 13:00 Machida – Melbourne City
  3. 13:00 FC Seoul – Chengdu Rongcheng
  4. 15:15 Buriram – Shanghai Port
  5. 19:00 Al Sadd – Al Ahli
  6. 19:00 Sepahan – Ahal
  7. 21:15 Al Ittihad – Al Sharjah

(AA)(AA)

🏀 FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ

  1. 20:00 Hapoel Holon – Cholet
  2. 20:30 Würzburg – Galatasaray
  3. 22:30 Trieste – Igokea

(AA)(AA)

🏀 EUROCUP

  1. 19:00 Türk Telekom – Panionios (TRT Spor Yıldız)
  2. 21:00 Beşiktaş GAİN – Buducnost (TRT Spor Yıldız)
  3. 21:30 JL Bourg – Chemnitz 99
  4. 22:00 Trento – Lietkabelis

CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cumhur İttfakı'nda "çatlak" arayan kaos simsarları bozguna uğradı! Bahçeli, Beştepe ve AK Parti'den peş peşe açıklamalar
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "Selahattin Demirtaş" çıkışı: Tahliyesi hayırlara vesile olur
Borsa İstanbul
CHP'li İBB veri skandalında rapor ortaya çıktı: İstanbul'un anahtarını Hintlilere verdiler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Komisyonun İmralıya gitmesi süreci güçlendirir | Cumhur İttifakı tam gaz devam!
İstanbul'un kabine İBB eziyeti! Yıkılan otopark yapılmadı Mercan esnafı isyan etti
D&R
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK'ten geldi! SSK BAĞKUR'luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
Ekrem İmamoğlu şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu mağdur... CHP'nin şaibeli kurultaya ilişkin ceza davası ertelendi
Memura emekliye 4 aylık enflasyon farkı: En düşük maaş için yeni oran geldi! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gitti: Yazılı açıklama geldi | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
Meteoroloji'den İstanbul dahil 6 ile sağanak alarmı! Fırtına, pus, şimşek... Kuvvetli geliyor! Hava 4 derece soğuyacak
Şener Üşümezsoy A Haber'de açıkladı: O bölgede de 6'lık deprem olabilir | Son depremlerin İstanbul ile ilgisi ne? Asıl risk hangi fayda?
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
Reha Muhtar'ın ilk vukuatı değil! THY'nin Bodrum seferinde rezalet çıkardı
Şok derbi yenilgisi sonrasında Sergen Yalçın'ın Başkan Adalı'ya sözlerini Takvim açıklıyor: O kadar söyledim dinletemedim
Galatasaray iç sahada yenilmezliğini 24 maça çıkardı! Avrupa’da zirvede
Özlem Vural Gürzel’den CHP’lilere sert yanıt: “Kamu parasını yedirmediğim için bana düşman oldunuz”
Ölüler Çetesi çökertildi: 100 milyon liralık vurgun tapuda son buldu
Yılların acıması yok! Yeşilçam’ın yakışıklı prensi bakın şimdi ne halde! İşte Sertan Acar’ın son hali