Karşılaşmaya tempolu başlayan West Ham, tribünlerin desteğiyle ilk dakikalardan itibaren rakip kalede etkili oldu. Mücadelenin 17. dakikasında Lucas Paqueta sahneye çıktı ve attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Londra ekibine hem özgüven hem de oyun üstünlüğü kazandırdı.

NEWCASTLE EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Mücadelede geri düşmesine rağmen çabuk reaksiyon veren Newcastle United, oyunu dengelemeyi başardı. 34. dakikada Jacob Murphy'nin ceza sahası dışından yaptığı sert ve köşeye giden vuruş skoru 1-1'e getirdi. İlk yarıda başka gol olmayınca iki takım devreye beraberlikle girdi.

İKİNCİ YARIDA WEST HAM FIRTINASI!

İkinci yarıda oyunun hakimi tamamen West Ham oldu. Orta sahada kurduğu baskıyla Newcastle'ın pas akışını bozan Londra temsilcisi, 62. dakikada Tomas Soucek'in kaydettiği golle yeniden öne geçti. Soucek'in golü sonrasında tempo daha da arttı.

Dakikalar 78'i gösterdiğinde ise West Ham farkı ikiye çıkardı. Cezasahasında yaşanan karambolde Sven Botman topu kendi kalesine gönderdi ve skor 3-1 oldu. Bu gol, karşılaşmanın fişini çekerken tribünlerde büyük bir coşku yaşandı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu kritik galibiyetle birlikte West Ham ligde puanını 7'ye yükseltti ve alt sıralardan çıkma adına önemli bir adım attı. Newcastle ise iyi başladığı sezondaki dalgalı performansını sürdürdü ve 12 puanda kaldı.

Premier Lig'in 11. haftasında West Ham sahasında Burnley'i konuk edecek. Newcastle United ise deplasmanda Brentford ile karşılaşarak toparlanma peşinde olacak.