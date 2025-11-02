Old Firm'in rengi yeşil beyaz! Celtic - Rangers: 3-1 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmanın ilk bölümünde oyunun kontrolünü eline alan Celtic, erken fırsatlar yarattı. Aradığı golü ise 25. dakikada buldu. Jhonny Kenny'nin ceza sahası içinde yaptığı etkili vuruş ağlarla buluştu ve Celtic dev finalin ilk adımını attı.

Rangers ise golün ardından dengeyi arasa da rakibin baskısı altında pozisyon bulmakta zorlandı. Mücadelenin 39. dakikasında Rangers'ta Thelo Aasgaard kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu an, maçın gidişatını değiştiren kritik dönüm noktalarından biri oldu.

RANGERS PENALTIDAN EŞİTLİĞİ SAĞLADI

İkinci yarıda eksik olmasına rağmen mücadeleyi bırakmayan Rangers, 81. dakikada penaltı kazandı. James Tavernier topun başına geçerek fileleri havalandırdı ve skor 1-1'e geldi. Bu gol, maçı uzatmalara taşıdı.

UZATMALARDA CELTIC FIRTINASI

Uzatma dakikalarında oyunun kontrolünü tamamen eline alan Celtic, tekrar üstünlüğü elde etti. 93. dakikada Callum McGregor takımını yeniden öne geçiren golü kaydetti. Baskısını sürdüren Celtic, 109. dakikada Callum Osmand'ın attığı golle farkı ikiye çıkardı ve mücadele fiilen noktalanmış oldu.

FİNALDE RAKİP ST. MIRREN

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Celtic, İskoçya Lig Kupası'nda adını finale yazdırdı. Yeşil-beyazlı ekip finalde St. Mirren ile karşılaşacak. Celtic taraftarları büyük coşkuyla finale yükselmenin sevincini yaşarken, takım büyük hedefe bir adım daha yaklaştı.