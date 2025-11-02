Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ortalık karıştı!

PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi, sahada olduğu kadar saha dışında da gergin anlara sahne oldu. Sarı-lacivertli takımın yıldızı Marco Asensio, tribünlerden atılan yabancı madde nedeniyle kısa süreli sakatlık yaşadı.

Mücadelenin 30. dakikasında Fenerbahçe'nin kazandığı korner için köşe gönderine yönelen İspanyol futbolcu, bu esnada tribünlerden gelen yabancı maddelerin hedefi oldu. Atılan maddelerden biri Asensio'ya isabet ederken, yıldız oyuncu aldığı darbenin ardından kendisini yere bıraktı.

Maçın orta hakemi oyun durdururken, sağlık ekipleri hemen sahaya girerek Asensio'ya müdahale etti. Kısa süreli tedavinin ardından yıldız futbolcu ayağa kalktı ancak yaşanan olay derbide tansiyonu yükseltti.

DERBİDE GERGİN ANLAR

BeşiktaşFenerbahçe derbilerinde sıkça görülen gerilimli atmosfer bu kez tribün olaylarıyla kendisini gösterdi. Olay, oyuncular arasında da kısa süreli bir tartışmaya yol açarken güvenlik görevlileri tribünlere uyarılarda bulundu.

Fenerbahçe cephesi pozisyona tepki gösterirken, siyah-beyazlı tribünlerden atılan yabancı maddeler sosyal medyada da geniş yankı buldu.

ASENSIO MAÇA DEVAM ETTİ

Yaşadığı temasın ardından yerde kalan Asensio, tedavi sonrası oyuna devam etti. İspanyol yıldızın mücadele azmi ve olayın ardından hızla oyuna dönmesi sarı-lacivertli taraftarlardan alkış aldı.

