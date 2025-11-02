Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ortalık karıştı!

Mücadelenin 30. dakikasında Fenerbahçe'nin kazandığı korner için köşe gönderine yönelen İspanyol futbolcu, bu esnada tribünlerden gelen yabancı maddelerin hedefi oldu. Atılan maddelerden biri Asensio'ya isabet ederken, yıldız oyuncu aldığı darbenin ardından kendisini yere bıraktı.

Maçın orta hakemi oyun durdururken, sağlık ekipleri hemen sahaya girerek Asensio'ya müdahale etti. Kısa süreli tedavinin ardından yıldız futbolcu ayağa kalktı ancak yaşanan olay derbide tansiyonu yükseltti.