Maçın ilk bölümünde oyunun dengeli gittiği karşılaşma 27. dakikada kırılma anı yaşadı. Levante'nin orta saha oyuncusu Unai Vencedor, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra karşılaşmanın hakimiyeti büyük ölçüde Celta Vigo'ya geçti.

İLK YARIDA PERDEYİ MINGUEZA AÇTI

Celta Vigo, numerik üstünlüğünü kullanarak hücum baskısını artırdı ve aradığı golü 40. dakikada buldu. Oscar Mingueza'nın sert ve köşeye giden vuruşu konuk takımı öne geçirdi. İlk yarı boyunca Levante savunmada zorlanırken, Celta favori olduğu bölümde üstünlüğü eline geçirdi.

LEVANTE PENALTIDAN YARARLANAMADI

Ev sahibi ekip, 37. dakikada penaltı kazandı ancak Etta Eyong'un vuruşunu kaleci kurtardı. Bu kaçan penaltı, Levante adına maçın önemli dönüm noktalarından biri oldu.

ARRIAGA UMUTLARI YEŞERTTİ AMA YETMEDİ

Eksik oynamasına rağmen pes etmeyen Levante, 66. dakikada Kervin Arriaga'nın attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Taraftarlar eşitlik golünün ardından maça yeniden tutundu ancak son söz konuk ekibin oldu.

SON DAKİKA GOLÜ MAÇA NOKTA KOYDU

Celta Vigo, uzatma dakikalarında bulduğu golle galibiyeti kapmayı başardı. 90+1. dakikada sahneye çıkan Roman Miguel, ceza sahasında bulduğu fırsatı iyi değerlendirdi ve takımına 3 puanı getiren golü kaydetti.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu kritik sonucun ardından Levante, ligde 9 puanda kaldı ve alt sıralardan kurtulma mücadelesini sürdürdü. Celta Vigo ise hanesine yazdırdığı galibiyetle puanını 13'e yükselterek nefes aldı.

La Liga'nın 12. haftasında Levante, zorlu Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Celta Vigo ise evinde dev mücadelede Barcelona'yı ağırlayacak ve üst sıralara doğru tırmanma mücadelesi verecek.