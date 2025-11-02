PODCAST CANLI YAYIN

7 maçlık seri! Samsunspor - Konyaspor: 3-1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile Samsunspor, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede üstün bir oyun sergileyen Samsunspor, rakibini 3-1 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü. Karadeniz ekibi, bu sonuçla yenilmezlik serisini 7 maça taşıyarak form grafiğini güçlendirdi.

Giriş Tarihi:
7 maçlık seri! Samsunspor - Konyaspor: 3-1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile Samsunspor, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede üstün bir oyun sergileyen Samsunspor, rakibini 3-1 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü. Karadeniz ekibi, bu sonuçla yenilmezlik serisini 7 maça taşıyarak form grafiğini güçlendirdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Samsunspor, henüz 5. dakikada Anthony Musaba'nın attığı golle öne geçti. Tempolu oyununu sürdüren kırmızı-beyazlılar, 13. dakikada Cherif Ndiaye'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk bölümde yakaladığı fırsatları değerlendiren Samsunspor, Konyaspor savunmasını zorlayarak kontrolü eline aldı.

KENDİ KALESİNE ATTI

İkinci yarıda da oyunun temposunu koruyan Samsunspor, 57. dakikada Riechedly Bazoer'in kendi kalesine attığı golle skoru 3-0'a getirdi. Bu gol, ev sahibi ekibin umutlarını iyice azalttı ve mücadelede kontrolü tamamen konuk takım lehine çevirdi.

KONYASPOR'DAN GEÇ GELEN TEPKİ

Konyaspor, 60. dakikada Umut Nayir'in golüyle farkı ikiye indirse de kalan dakikalarda aradığı reaksiyonu gösteremedi. Taraftarlarının desteğini arkasına alan Yeşil-Beyazlılar, son bölümlerde pozisyonlar üretse de Samsunspor savunmasını aşamadı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de gelinen son aşama | Gazze, Suriye, Eurofighter... Masa yoğun
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gidiyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
D&R
CANLI ANLATIM | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak'ta! Türkiye ile Irak arasında tarihi "su" anlaşması: "En büyük altyapı yatırımı olacaktır"
Fenerbahçe'ye transferden dev gelir! O yıldızlar ayrılabilir
Oğlu açıkladı: Engin Çağlar'ın o isteği gerçek oldu! Nuri Alço'dan Ediz Hun'a dostları cenaze törenine akın etti
İslam Memiş’ten kasım ayı rehberi: Gram altında 5.500 TL seviyesi kritik! Alım fırsatı ve yeni rekor sinyalini verdi
"Eko"sistemin casusluk trafiği belgelendi! MI6 - CIA - İBB hattında tam 5 görüşme | İşte mesajlaşma kayıtları: İmamoğlu'nun bilgisi vardı
KCK ve SDG'den "Şam" şeytanlığı! Suriye'ye giden PKK'lıların listesi MİT'in elinde... Sinsi "entegrasyon" planına müsamaha yok
Gazze masası İstanbul'da kuruluyor! Dışişleri Bakanı Fidan ev sahipliği yapacak: Toplantıya kimler katılacak?
Doğal gazı açın montları sıkı giyinin! İstanbul’da kuvvetli yağış için gün verildi: Dondurucu soğuk geliyor! Son 48 saat...
Emekli zammı için masada 3 anket ve 3 tahmin var! SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? İşte tek tek hesaplanan formüller...
Beyaz Saray'da gündem Suriye: Ahmed Şara Trump ile görüşecek
Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası o yıldıza övgü! "Bazen Kante bazen Makelele"
Firari Serdar Akinan’dan TÜGVA’ya kirli kumpas: Sahte delil ve montajları yeniden piyasaya sürdüler
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan'ı gösterdi
ABD başkan yardımcısı JD Vance fırtınası büyüyor: Erika Kirk ile evlenecekleri iddiası Amerikan medyasını salladı!
Türkiye olmasaydı Gazze’de ateşkes olmazdı! Barrack: Batı’nın Osmanlı’dan sonra her adımı hataydı
Nun Okulları'ndan eğitime yön verecek zirve! Esra Albayrak'tan ailelere "kök" çağrısı | "Batı'yı taklit ederek Batı'nın önüne geçmek gibi bir hikayeye inanmıyoruz"
Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 11'leri netleşti! Kartal ve Kanarya'nın dev randevusu