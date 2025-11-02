Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile Samsunspor, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede üstün bir oyun sergileyen Samsunspor, rakibini 3-1 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü. Karadeniz ekibi, bu sonuçla yenilmezlik serisini 7 maça taşıyarak form grafiğini güçlendirdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Samsunspor, henüz 5. dakikada Anthony Musaba'nın attığı golle öne geçti. Tempolu oyununu sürdüren kırmızı-beyazlılar, 13. dakikada Cherif Ndiaye'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk bölümde yakaladığı fırsatları değerlendiren Samsunspor, Konyaspor savunmasını zorlayarak kontrolü eline aldı.

KENDİ KALESİNE ATTI

İkinci yarıda da oyunun temposunu koruyan Samsunspor, 57. dakikada Riechedly Bazoer'in kendi kalesine attığı golle skoru 3-0'a getirdi. Bu gol, ev sahibi ekibin umutlarını iyice azalttı ve mücadelede kontrolü tamamen konuk takım lehine çevirdi.

KONYASPOR'DAN GEÇ GELEN TEPKİ

Konyaspor, 60. dakikada Umut Nayir'in golüyle farkı ikiye indirse de kalan dakikalarda aradığı reaksiyonu gösteremedi. Taraftarlarının desteğini arkasına alan Yeşil-Beyazlılar, son bölümlerde pozisyonlar üretse de Samsunspor savunmasını aşamadı.