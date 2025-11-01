PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor taraftarlarından Mattia Ahmet Minguzzi pankartı! "Kuzey unutmaz"

Galatasaray – Trabzonspor derbisinde bordo-mavili taraftarlar, İstanbul’da bıçaklanarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi unutmadı. Tribünlerde açılan “Kuzey Unutmaz” pankartı duygusal anlar yaşattı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Dev derbide tribünlerdeki anlamlı görüntüler dikkat çekti. Bordo-mavili taraftarlar, derbi öncesinde tribünlerde 14 yaşında vahşice katledilen Mattia Ahmet Minguzzi için "Kuzey Unutmaz" yazılı bir pankart açtı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında geçtiğimiz günlerde karar çıkmıştı. Cinayeti işleyen iki sanık hakkında tahrik indirimi uygulanmadan 24'er yıl hapis cezası verildi. Olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen iki sanık ise beraat ederek tahliye edildi.

