Kırmızı Şeytanlar'ın kabusu yine sahnede! Nottingham Forest - Manchester United: 2-2 | MAÇ SONUCU

Premier Lig’in 10. haftasında Nottingham Forest ile Manchester United, City Ground’da karşı karşıya geldi. Tempolu geçen mücadele 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.

Giriş Tarihi:
Manchester United, 34. dakikada Casemiro'nun attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip sahneye çıktı.

Forest, 48. dakikada Morgan Gibbs-White ile beraberliği yakaladı. Yalnızca iki dakika sonra, 50. dakikada Nicolo Savona'nın kafa golüyle ev sahibi takım bir anda öne geçti.

AMAD DIALLO SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Manchester United, baskısını artırdığı bölümde 81. dakikada Amad Diallo ile eşitliği sağladı ve mücadele 2-2 sona erdi.

SERİLER DİKKAT ÇEKTİ

Nottingham Forest, Manchester United'a karşı ligde oynadığı son 4 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Forest'ın ligde galibiyet hasreti 9 maça çıktı. Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. United ise üç maçlık yenilgi serisini bitirerek puanını 17 yaptı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Manchester United, gelecek hafta Tottenham deplasmanına çıkacak. Nottingham Forest ise Leeds United ile kendi sahasında karşılaşacak.

