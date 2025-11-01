PODCAST CANLI YAYIN

Kanarya'nın melekleri potada güldü! Fenerbahçe Opet - Dardanel Çanakkale Belediyespor: 103-81 | MAÇ SONUCU

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Dardanel Çanakkale Belediyespor’u konuk olduğu mücadelede 103-81 mağlup etti.

Giriş Tarihi:
Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, ilk periyotu 36-15 önde tamamladı. Devre arasına 61-40 üstün giren Fenerbahçe Opet, oyunun kontrolünü ikinci yarıda da elinden bırakmadı ve parkeden 103-81 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, ligdeki 4. maçından da galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız devam etti.

MAÇIN EN SKORERLERİ

Fenerbahçe Opet'te Emma Meesseman 26 sayı ile takımının en skorer ismi olurken, McBride 16, Tilbe Şenyürek ise 15 sayıyla katkı sağladı. Ev sahibi ekipte ise Powers 26 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

ÇEYREK SKORLARI

1. Periyot: 15-36

Devre: 40-61

3. Periyot: 66-84

