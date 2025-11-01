Göz Göz kazanmayı hatırladı! Göztepe - Gençlerbirliği: 1-0 | MAÇ SONUCU

29. dakikada Juan'ın kaydettiği gol VAR'dan döndü. Cherni'nin ortasında kafayı vuran Juan'ın topa eliyle temas ettiği tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı. Bu karar sonrası tribünlerde kısa süreli bir şaşkınlık yaşandı.

JUAN UZATMALARDA SAHNEYE ÇIKTI

Göztepe aradığı golü ilk yarının uzatma dakikalarında buldu. 45+1'de Miroshi'nin ortasına iyi yükselen Juan, bu kez temiz bir vuruşla ağları sarstı ve takımını 1-0 öne geçirdi.