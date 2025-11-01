Göz Göz kazanmayı hatırladı! Göztepe - Gençlerbirliği: 1-0 | MAÇ SONUCU

29. dakikada Juan'ın kaydettiği gol VAR'dan döndü. Cherni'nin ortasında kafayı vuran Juan'ın topa eliyle temas ettiği tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı. Bu karar sonrası tribünlerde kısa süreli bir şaşkınlık yaşandı.
JUAN UZATMALARDA SAHNEYE ÇIKTI
Göztepe aradığı golü ilk yarının uzatma dakikalarında buldu. 45+1'de Miroshi'nin ortasına iyi yükselen Juan, bu kez temiz bir vuruşla ağları sarstı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
3 PUAN GELDİ MORALLER YERİNDE
Mücadelenin ikinci yarısında başka gol çıkmadı ve Göztepe, iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı. Bu galibiyetle puanını 19'a yükselten sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla 4. sıraya çıktı.
Gençlerbirliği ise üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 8 puanla 15. sırada yer aldı.
VOLKAN DEMİREL MAĞLUBİYETLE BAŞLADI
Teknik direktörlük görevine getirilen Volkan Demirel, Gençlerbirliği'nin başındaki ilk maçında sahadan puansız ayrıldı. Başkent ekibi, yeni hocası yönetiminde reaksiyon gösterse de skoru lehine çeviremedi.
SIRADAKİ MAÇLAR
Göztepe gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Gençlerbirliği ise Başakşehir'i ağırlayacak.