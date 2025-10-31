PODCAST CANLI YAYIN

Juventus’a Kenan Yıldız şoku! Spaletti'nin ilk maçında yok

Serie A’da zor günler geçiren Juventus’a bir darbe de milli yıldız Kenan Yıldız’dan geldi. Genç futbolcu, dizindeki rahatsızlık nedeniyle yarın oynanacak Cremonese karşılaşmasında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı kulüp, yıldız oyuncuya dinlenme programı uygularken, Kenan’ın Torino'da kalarak kondisyon çalışmalarına devam edeceği açıklandı.

Kenan Yıldız, geçtiğimiz hafta Lazio karşısında maça yedek başlamış, ardından Udinese mücadelesinde penaltıdan attığı golle yeniden çıkışa geçmişti. Ancak bu kez, ilk kez kadroya alınmaması dikkat çekti. Juventus'un "10 numarası", dinlenme sürecinin ardından tamamen sağlıklı bir şekilde sahalara dönmeyi hedefliyor.

GÖZLER ŞAMPİYONLAR LİGİ DÖNÜŞÜNDE

Genç yeteneğin, salı günü Sporting ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçında takıma yeniden katılması bekleniyor. Bu kritik karşılaşma Juventus'un Avrupa'daki yolculuğu açısından büyük önem taşıyor.

Yeni teknik direktör Luciano Spalletti, Torino temsilcisinde henüz sadece bir antrenmana çıkarken, Kenan'ın yokluğu hücum hattında önemli bir kayıp olarak yorumlanıyor. Juventus cephesi, milli yıldızın kısa sürede tamamen iyileşeceğine inanıyor.

