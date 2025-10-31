Jose Mourinho'dan transfer ve seçim açıklaması!

Noronha Lopes'in seçilmesi durumunda Pedro Ferreira ile çalışacağını açıklamasının ardından Mourinho'ya "Ferreira ile çalışmaya hazır mısınız?" sorusu yöneltildi. Portekizli hoca, bu soruya temkinli yaklaşarak, "Başkan adaylarının tartışmalarını izledim fakat yorum yapmayacağım. Bu soruyu seçimden sonra pazartesi sorun, gerçekler üzerinden konuşurum. Şu anda varsayımsal durumlarla ilgili konuşamam. Bana olan saygıları için teşekkür ederim, bu hoş bir durum." ifadelerini kullandı.

Mario Branco ile iyi ilişkileri olduğu bilinen Mourinho, beyaz oy kullandığını da açıkladı ve kulüp içi huzura dikkat çekti.

"ŞU ANDA HERKES SAYGIYI HAK EDİYOR"

Gazetecilerin devam eden baskısı üzerine Mourinho, "Varsayımsal senaryoları tartışmanın anlamı yok. Pazartesi günü gerçekler ışığında konuşacağım. Şu an kimsenin benden saygı talep ettiğini düşünmüyorum; ama bana duyulan saygının sebebi, benim de onlara duyduğum saygıdır." diyerek net bir mesaj verdi.

TRANSFER İDDİALARINA YANIT: "LİSTE YOK, İSTEK YOK"

Son günlerde özellikle Renan Lodi ve Bernardo Silva isimlerinin Benfica ile anılmasının ardından Mourinho bu konuda da konuştu. İki adayın televizyon tartışmasında yaptığı transfer vaatlerinin sorulması üzerine deneyimli teknik adam, "Elbette tartışmayı izledim ama oradan çıkan hiçbir şey hakkında yorum yapmayacağım. Transfer piyasası hakkında zaten yeterince konuştum." dedi.

Mourinho, transfer talepleri olduğu yönündeki iddiaları şu sözlerle reddetti: "Ben hiçbir zaman 'şu oyuncuyu istiyorum' demedim. Aksine, her zaman işimin elimdeki kadroyu geliştirmek olduğunu söyledim. Başkan'dan oyuncu talep etmedim, elimde liste yok."

"ÖNCELİĞİM KADRO GELİŞİMİ"

Ocak ayı için kapıyı tamamen kapatmayan Mourinho, önceliğinin mevcut kadro olduğunu vurguladı:

"Eğer ocakta takımı geliştirecek bir fırsat olursa bakarız. Ama şu anda tek hedefim oyuncularımı geliştirmek. 1 Ocak geldiğinde de aynı amaçla devam edeceğim."

Portekiz basını, tecrübeli hocanın bu sözlerinin Lodi ve Bernardo Silva iddialarını şimdilik rafa kaldırdığı şeklinde yorumlandı.

SEÇİMDE SON DURUM

Benfica'da mevcut başkan Rui Costa, seçimlerin ilk turunu yüzde 42,13 oyla önde tamamladı. Final turu 8 Kasım'da yapılacak ve Benfica'nın geleceği şekillenecek.

MOURİNHO'NUN PERFORMANSI

Fenerbahçe döneminin ardından Benfica'nın başına geçen 62 yaşındaki Mourinho, Portekiz ekibiyle çıktığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Yeni bir yapılanma sürecinde olan takımda Mourinho'nun söylemleri, kulüp istikrarına vurgu olarak değerlendiriliyor.