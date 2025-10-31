Futbolda yeni skandal: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı! "3700'e yakın futbolcu bahis oynadı"

TFF Başkanı İbrahim Hacısosmanoğlu, yaklaşık 3 bin 700 futbolcunun da bahis oynadığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde patlak veren hakemlerin bahis oynadığı ile ilgili süreçle ilgili olarak hak mahrumiyetleri açıklanmıştı.

Türk futbolunda bahis skandalı futbolculara da sıçradı (PFSA)

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun CNN Türk'teki açıklamaları şöyle;

"HAKEMLERİN GÖREVİ BİTECEK"

"Federasyon başkanı olduktan sonra öfkeyi bir kenara bıraktım. Futbol ailesinin lideri olarak burayı yönetiyoruz. Ben üzgünüm tabii ki, aziz milletimiz daha iyisini hak ediyor."

"45 gün hak mahrumiyeti aldıktan sonra hakemliği bitiyor. Şu anda kesinleşmediği için Tahkim süreci var. Tahkimden kesinleştikten sonra hakem işleri de görevlerine son verecek."

"ANKARASPOR - NAZİLLİ MAÇI İLE BAŞLADI"

"Nisan ayında kapsamlı bir araştırma yapıldı. Ankaraspor - Nazilli maçı skoru iki takımın da işine yarıyordu. Arkadaşlarımızla ivedilikle bu işe koyulmasını istedik. İki taraftan da maça bahis oynanmış. Bizim tarafımızdan üst sınırdan ceza verildi. Sonra arkadaşlarıma bu araştırmaya gerçek manada başlayalım dedim. Biz 15 tane hakem bekliyorduk ama bu rakamlar çıkınca üzüldüm tabii."

"3700 FUTBOLCU İNCELENİYOR"



"Rakamlar ortaya çıkınca gerçekten üzüldüm. Gereği neyse, onu yapacağız. Hakemlerle başladık, şimdi sıra futbolcularda. 3 bin 700 kişi inceleniyor."

"BAHİS OYNANMASI SUÇ"



"Bahis hesabı açmak suç değil, oradan maçları takip ediyorlar. Onları kimse zan altında bırakmasın. O hesabı aktif kullanması ve bahis oynaması suç. Kurullarımız gerekli cezayı veriyor zaten."