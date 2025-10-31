PODCAST CANLI YAYIN

Futbolda yeni skandal: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı! "3700'e yakın futbolcu bahis oynadı"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunda disiplin ve şeffaflık adımlarının genişletildiğini duyurdu. Hakemlerle ilgili yürütülen soruşturmaların ardından bu kez futbolculara yönelik kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada, 3 bin 700'e yakın futbolcunun incelendiğini belirterek önemli sürecin detaylarını paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde patlak veren hakemlerin bahis oynadığı ile ilgili süreçle ilgili olarak hak mahrumiyetleri açıklanmıştı.

TFF Başkanı İbrahim Hacısosmanoğlu, yaklaşık 3 bin 700 futbolcunun da bahis oynadığını duyurdu.

Türk futbolunda bahis skandalı futbolculara da sıçradı (PFSA)Türk futbolunda bahis skandalı futbolculara da sıçradı (PFSA)

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun CNN Türk'teki açıklamaları şöyle;

"HAKEMLERİN GÖREVİ BİTECEK"

"Federasyon başkanı olduktan sonra öfkeyi bir kenara bıraktım. Futbol ailesinin lideri olarak burayı yönetiyoruz. Ben üzgünüm tabii ki, aziz milletimiz daha iyisini hak ediyor."

"45 gün hak mahrumiyeti aldıktan sonra hakemliği bitiyor. Şu anda kesinleşmediği için Tahkim süreci var. Tahkimden kesinleştikten sonra hakem işleri de görevlerine son verecek."

"ANKARASPOR - NAZİLLİ MAÇI İLE BAŞLADI"

"Nisan ayında kapsamlı bir araştırma yapıldı. Ankaraspor - Nazilli maçı skoru iki takımın da işine yarıyordu. Arkadaşlarımızla ivedilikle bu işe koyulmasını istedik. İki taraftan da maça bahis oynanmış. Bizim tarafımızdan üst sınırdan ceza verildi. Sonra arkadaşlarıma bu araştırmaya gerçek manada başlayalım dedim. Biz 15 tane hakem bekliyorduk ama bu rakamlar çıkınca üzüldüm tabii."

"3700 FUTBOLCU İNCELENİYOR"

"Rakamlar ortaya çıkınca gerçekten üzüldüm. Gereği neyse, onu yapacağız. Hakemlerle başladık, şimdi sıra futbolcularda. 3 bin 700 kişi inceleniyor."

"BAHİS OYNANMASI SUÇ"

"Bahis hesabı açmak suç değil, oradan maçları takip ediyorlar. Onları kimse zan altında bırakmasın. O hesabı aktif kullanması ve bahis oynaması suç. Kurullarımız gerekli cezayı veriyor zaten."

İbrahim Hacıosmanoğlu (AA)İbrahim Hacıosmanoğlu (AA)

"KANUNLARI UYGULAMAK ÖNEMLİ"

"Bundan sonra ceza boyutu var. Başsavcılık açıklama yaptı, daha derinlemesine araştıracaklar. MASAK raporlarına bakabiliyorlar. İllegal boyutuna da bakacaklar. Daha önce böyle münferit olaylar olmuş ama üzeri kapatılmış. Kanunları çıkarırsınız da onu uygulamak önemli. Hakemler açısından bu işler açığa çıkmaz diye bir özgüvenle harekete etmiş olabilir."

"NE KİŞİ NE KULÜP MENFAATİNE BİR OPERASYON DEĞİL"

"Biz sineklerle uğraşmıyoruz amacımız bataklığı kurutmak. Çarpık ilişkiler ortaya çıktı. Ne kişi ne kulüp menfaatine bir operasyon değil. Herkes kendine bir şey devşirmeye çalışıyor. Böylesine kutsal bir mücadeleyi kendi çıkarına döndürmesine müsaade etmeyiz."

"BU MİLAT OLSUN"

"Aziz milletin genç evlatlarının önüne temiz Türk futbolu bırakmalıyız. Bu, bunun operasyonu. Yabancı hakem gelsin diyorlar, hayır. Bizim kardeşlerimiz var. Şu anda ligleri yönetmeye yetecek kadar hakemimiz mevcut. Bu milat olsun. Futbol ailesi artık buna samimi bir şekilde sarılmak zorunda. Bunu istirham ediyorum."

