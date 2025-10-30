PODCAST CANLI YAYIN

Uğurcan Çakır'dan Galatasaray - Trabzonspor maçı için tek cümlelik açıklama

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılıların, bordo mavililerden rekor fiyatla kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır, dev maç hakkında açıklamada bulundu.

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta Trabzonspor'u konuk etmeye hazırlanırken, gözler bu dev mücadelede eski takımına karşı sahaya çıkacak olan Uğurcan Çakır'a çevrildi.

Sezon başında Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olarak büyük yankı uyandıran milli kaleci, özel bir etkinlik çıkışında Ekol Sports mikrofonlarına konuştu.

Kendisine, "Eski takımına karşı sahaya çıkacaksın. Neler hissediyorsun? Bu maç için neler söylersin?" sorusu yöneltilen Uğurcan Çakır, kısa ama iddialı bir cevap vererek; "İnşallah kazanacağız." dedi.

Daha fazla yorum yapmadan aracına binen Uğurcan, alandan ayrıldı.

