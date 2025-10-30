Salih Özcan Borussia Dortmund'dan ayrılma kararı aldı

Bu sezon Dortmund formasıyla sadece 4 maçta toplam 21 dakika süre alan Salih, kadroda gözden düşmüş durumda. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Wolfsburg'a kiralanan milli futbolcu, yaz aylarında Dortmund'a dönse de teknik heyetin planlarında yer bulamadı.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor ancak Alman basınına göre Borussia Dortmund, kontrat yenilemeyi düşünmüyor. Salih'in de uygun bir teklif gelmesi hâlinde ara transferde ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.
TALİPLERİ HAZIR
Hiçbir antrenmanı kaçırmayan ve disiplinli çalışmasıyla bilinen Salih Özcan için Almanya'dan ve Avrupa'dan kulüpler takipte.
Eski takımı Köln'ün oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak istediği belirtilirken, Beşiktaş da orta sahaya takviye planları kapsamında Salih'i gündemine almıştı.
Siyah-beyazlıların, ara transfer dönemi yaklaşırken Salih için yeniden hamle yapması bekleniyor.