PODCAST CANLI YAYIN

Salih Özcan Borussia Dortmund'dan ayrılma kararı aldı

Bundesliga devi Borussia Dortmund’da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan, kulüpten ayrılma kararı aldı. Sezon başından bu yana istediği süreleri bulamayan orta saha oyuncusu, devre arasında yeni bir takıma gitmeyi planlıyor.

Giriş Tarihi:
Salih Özcan Borussia Dortmund'dan ayrılma kararı aldı

Bu sezon Dortmund formasıyla sadece 4 maçta toplam 21 dakika süre alan Salih, kadroda gözden düşmüş durumda. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Wolfsburg'a kiralanan milli futbolcu, yaz aylarında Dortmund'a dönse de teknik heyetin planlarında yer bulamadı.

Salih Özcan (AA)Salih Özcan (AA)

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor ancak Alman basınına göre Borussia Dortmund, kontrat yenilemeyi düşünmüyor. Salih'in de uygun bir teklif gelmesi hâlinde ara transferde ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

Salih Özcan (AA)Salih Özcan (AA)

TALİPLERİ HAZIR

Hiçbir antrenmanı kaçırmayan ve disiplinli çalışmasıyla bilinen Salih Özcan için Almanya'dan ve Avrupa'dan kulüpler takipte.

Eski takımı Köln'ün oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak istediği belirtilirken, Beşiktaş da orta sahaya takviye planları kapsamında Salih'i gündemine almıştı.

Siyah-beyazlıların, ara transfer dönemi yaklaşırken Salih için yeniden hamle yapması bekleniyor.

Salih Özcan (AA)Salih Özcan (AA)

MİLLİ TAKIM İÇİN ALTERNATİF

Dortmund kariyerinde süre bulmakta zorlanan Salih, milli takım forması ve istikrarlı çalışması sayesinde hâlâ değerli bir alternatif olarak görülüyor. Ocak ayında hem oyuncu hem de kulüpler için kritik görüşmeler yapılacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'den önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında ikisi daire başkanı 4 yeni gözaltı: Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
Türk Telekom
Külliye'de ilginç anlar! Almanya Şansölyesi Friedrich Merz duracağı yeri şaşırdı
İsrail’in Google ve Amazon’la gizlice imza attı! 1.2 milyar dolarlık anlaşmada “göz kırpma mekanizması” ortaya çıktı
Galatasaray'a transferde iki yıldız! Victor Osimhen kankasını getiriyor
İdefix
TBMM'de "Terörsüz Türkiye" gündemi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunum yapacak
Hollanda’da seçim çıkmazı! Kim kazandı kim kaybetti? Kimse birbirini koalisyonda istemiyor
Son dakika: MSB'den haftalık rapor! Eurofighter Typhoon uçağının proje bedeli belli oldu | "Gazze Görev Gücü" ve PKK-SDG mesajı
Zorbay Küçük bahis hesabı olmadığına dair suç duyurusunda bulundu
TORBA YASAYLA EMEKLİYE YENİ HESAP: SSK BAĞ-KUR'a primde 9 kat uygulaması, maaş zammı, borçlanmada asgari ücret etkisi yolda!
CHP'de Muhittin Böcek bombası! İtirafçı mı olacak? Açıklama geldi
Eski tip ehliyet için son saatler! Tarihi kaçıran 7 bin 438 TL ödeyecek! İşte yenileme işlemleri ve gerekli belgeler
Önce Savaş Bakanlığı dedi sonra Pentagon'a talimatı verdi! Trump nükleer fitili ateşledi: Zamanlamaya dikkat
CHP'nin gölge kabinesinden MI6 çıktı! İngiliz istihbaratı planladı... İmamoğlu ve Özel şaibeli kurultay sonrası uyguladı
İtirafçı olmuştu! Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasalarından Adem Soytekin yeniden tutuklandı... İşte sebebi!
İkinci dönemde ilk kez! Trump ve Şi Güney Kore'de buluştu vergiler düştü
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul edecek! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
"Kuruluş Orhan" ilk bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor