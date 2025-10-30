Salih Özcan Borussia Dortmund'dan ayrılma kararı aldı

Salih Özcan (AA)

MİLLİ TAKIM İÇİN ALTERNATİF

Dortmund kariyerinde süre bulmakta zorlanan Salih, milli takım forması ve istikrarlı çalışması sayesinde hâlâ değerli bir alternatif olarak görülüyor. Ocak ayında hem oyuncu hem de kulüpler için kritik görüşmeler yapılacak.