PODCAST CANLI YAYIN

Milli para masa tenisçilerinden 5 madalya

Fransa’da düzenlenen ITTF Masa Tenisi Dünya Para Elite Turnuvası’nda milli sporcularımız büyük bir başarıya imza attı. Ay-yıldızlı para masa tenisçileri, zorlu organizasyondan toplam 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile döndü.

Giriş Tarihi:
Milli para masa tenisçilerinden 5 madalya

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından Yvelines kentinde düzenlenen turnuvada çift kadınlar 5-10 klasmanında mücadele eden Nergiz Altıntaşİrem Oluk ikilisi, tüm rakiplerini tek tek mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı ve altın madalya kazandı.

DEMİR VE KORKUT'TAN GÜMÜŞ ZAFERİ

Tek kadınlar 9-10 klasmanında yarışan Merve Cansu Demir, finalde gösterdiği performansla gümüş madalyanın sahibi oldu. Diğer yandan tek kadınlar 7. klasmanda sahne alan Kübra Korkut da turnuvayı gümüş madalya ile tamamlayarak Türkiye'ye önemli bir başarı getirdi.

KARIŞIK ÇİFTLERDE ÇİFTE BRONZ

Karışık çiftler kategorilerinde ise iki bronz madalya geldi. Abdullah Öztürk – Nergiz Altıntaş ikilisi, karışık çiftler 7. klasmanda Ali Öztürk – İrem Oluk ikilisi, karışık çiftler 10. klasmanda turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul etti! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
Başkan Erdoğan'dan Friedrich Merz'in yanında "Gazze" mesajı: Almanya olarak soykırımı görmüyor musunuz? | "Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz"
Türk Telekom
TBMM Komisyonu “Terörsüz Türkiye” sürecinde sona yaklaştı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM’de “Terörsüz Türkiye” süreci için bilgi verdi
Kripto telefondan çıkanlar... MI6'dan İmamoğlu ve ekibine güvenlik protokolü: Murat Ongun'u CIA'e Necati Özkan mı takip ettirdi?
Başkan Erdoğan'dan Alman gazeteciye İmamoğlu ayarı! Kumarbaz hakemlere tepki: Ne gerekiyorsa yapılıyor
İdefix
Külliye'de ilginç anlar! Almanya Şansölyesi Friedrich Merz duracağı yeri şaşırdı
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında ikisi daire başkanı 4 yeni gözaltı: Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
Alman basınında gündem Şansölye’nin eşi! Türkiye ziyaretinde First Lady Charlotte Merz sürprizi
İsrail’in Google ve Amazon’la gizlice imza attı! 1.2 milyar dolarlık anlaşmada “göz kırpma mekanizması” ortaya çıktı
Galatasaray'a transferde iki yıldız! Victor Osimhen kankasını getiriyor
Hollanda’da seçim çıkmazı! Kim kazandı kim kaybetti? Kimse birbirini koalisyonda istemiyor
Son dakika: MSB'den haftalık rapor! Eurofighter Typhoon uçağının proje bedeli belli oldu | "Gazze Görev Gücü" ve PKK-SDG mesajı
Zorbay Küçük bahis hesabı olmadığına dair suç duyurusunda bulundu
TORBA YASAYLA EMEKLİYE YENİ HESAP: SSK BAĞ-KUR'a primde 9 kat uygulaması, maaş zammı, borçlanmada asgari ücret etkisi yolda!
CHP'de Muhittin Böcek bombası! İtirafçı mı olacak? Açıklama geldi
Eski tip ehliyet için son saatler! Tarihi kaçıran 7 bin 438 TL ödeyecek! İşte yenileme işlemleri ve gerekli belgeler
İtirafçı olmuştu! Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasalarından Adem Soytekin yeniden tutuklandı... İşte sebebi!
"Kuruluş Orhan" ilk bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor