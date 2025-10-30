Milli para masa tenisçilerinden 5 madalya

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından Yvelines kentinde düzenlenen turnuvada çift kadınlar 5-10 klasmanında mücadele eden Nergiz Altıntaş – İrem Oluk ikilisi, tüm rakiplerini tek tek mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı ve altın madalya kazandı.

DEMİR VE KORKUT'TAN GÜMÜŞ ZAFERİ

Tek kadınlar 9-10 klasmanında yarışan Merve Cansu Demir, finalde gösterdiği performansla gümüş madalyanın sahibi oldu. Diğer yandan tek kadınlar 7. klasmanda sahne alan Kübra Korkut da turnuvayı gümüş madalya ile tamamlayarak Türkiye'ye önemli bir başarı getirdi.

KARIŞIK ÇİFTLERDE ÇİFTE BRONZ

Karışık çiftler kategorilerinde ise iki bronz madalya geldi. Abdullah Öztürk – Nergiz Altıntaş ikilisi, karışık çiftler 7. klasmanda Ali Öztürk – İrem Oluk ikilisi, karışık çiftler 10. klasmanda turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.