Kartal'dan tarihi fark! Beşiktaş BOA - Enea Gorzow: 100-70 | MAÇ SONUCU

Bu galibiyetle birlikte Beşiktaş BOA, gruptaki 4. maçında 2. galibiyetini almayı başardı. Etkili hücum performansıyla dikkat çeken İstanbul ekibi, savunmada da rakibine kolay sayı şansı tanımadı. Enea Gorzow ise aldığı bu yenilgiyle üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşadı ve grupta geriye düştü.

YUNAN EKİBİYLE OYNAYACAK

Grubun beşinci haftasında Beşiktaş BOA, deplasmanda Athinaikos ile karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlılar, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak son 16 yolunda avantaj yakalamayı hedefliyor. Polonya temsilcisi Enea Gorzow ise sahasında Charnay ekibini konuk edecek.