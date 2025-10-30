PODCAST CANLI YAYIN

Kartal'dan tarihi fark! Beşiktaş BOA - Enea Gorzow: 100-70 | MAÇ SONUCU

FIBA Kadınlar EuroCup J Grubu’nun dördüncü haftasında Beşiktaş BOA, sahasında Polonya temsilcisi Enea Gorzow’u ağırladı. Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede Siyah-Beyazlılar, baştan sona üstün bir performans sergileyerek rakibini 100-70 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Giriş Tarihi:
Kartal'dan tarihi fark! Beşiktaş BOA - Enea Gorzow: 100-70 | MAÇ SONUCU

Bu galibiyetle birlikte Beşiktaş BOA, gruptaki 4. maçında 2. galibiyetini almayı başardı. Etkili hücum performansıyla dikkat çeken İstanbul ekibi, savunmada da rakibine kolay sayı şansı tanımadı. Enea Gorzow ise aldığı bu yenilgiyle üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşadı ve grupta geriye düştü.

YUNAN EKİBİYLE OYNAYACAK

Grubun beşinci haftasında Beşiktaş BOA, deplasmanda Athinaikos ile karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlılar, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak son 16 yolunda avantaj yakalamayı hedefliyor. Polonya temsilcisi Enea Gorzow ise sahasında Charnay ekibini konuk edecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul etti! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
Başkan Erdoğan'dan Friedrich Merz'in yanında "Gazze" mesajı: Almanya olarak soykırımı görmüyor musunuz? | "Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz"
Türk Telekom
TBMM Komisyonu “Terörsüz Türkiye” sürecinde sona yaklaştı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM’de “Terörsüz Türkiye” süreci için bilgi verdi
Erdoğan–Merz görüşmesi Alman basınında: Bild gazetesi “Gazze tartışması”nı hazmedemedi
Kripto telefondan çıkanlar... MI6'dan İmamoğlu ve ekibine güvenlik protokolü: Murat Ongun'u CIA'e Necati Özkan mı takip ettirdi?
İdefix
Başkan Erdoğan'dan Alman gazeteciye İmamoğlu ayarı! Kumarbaz hakemlere tepki: Ne gerekiyorsa yapılıyor
Külliye'de ilginç anlar! Almanya Şansölyesi Friedrich Merz duracağı yeri şaşırdı
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında ikisi daire başkanı 4 yeni gözaltı: Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
Alman basınında gündem Şansölye’nin eşi! Türkiye ziyaretinde First Lady Charlotte Merz sürprizi
İsrail’in Google ve Amazon’la gizlice imza attı! 1.2 milyar dolarlık anlaşmada “göz kırpma mekanizması” ortaya çıktı
Galatasaray'a transferde iki yıldız! Victor Osimhen kankasını getiriyor
Hollanda’da seçim çıkmazı! Kim kazandı kim kaybetti? Kimse birbirini koalisyonda istemiyor
Son dakika: MSB'den haftalık rapor! Eurofighter Typhoon uçağının proje bedeli belli oldu | "Gazze Görev Gücü" ve PKK-SDG mesajı
Zorbay Küçük bahis hesabı olmadığına dair suç duyurusunda bulundu
TORBA YASAYLA EMEKLİYE YENİ HESAP: SSK BAĞ-KUR'a primde 9 kat uygulaması, maaş zammı, borçlanmada asgari ücret etkisi yolda!
CHP'de Muhittin Böcek bombası! İtirafçı mı olacak? Açıklama geldi
Eski tip ehliyet için son saatler! Tarihi kaçıran 7 bin 438 TL ödeyecek! İşte yenileme işlemleri ve gerekli belgeler
İtirafçı olmuştu! Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasalarından Adem Soytekin yeniden tutuklandı... İşte sebebi!