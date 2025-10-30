Cenk Tosun Azerbaycan yolcusu! Devlet ajansı duyurdu

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, 34 yaşındaki milli golcünün yeni durağı Neftçi olabilir. Cenk Tosun'un transfer için istekli olduğu ve sürecin olumlu ilerlediği kaydedildi.

Cenk Tosun (AA) ABOUBAKAR FAKTÖRÜ Edinilen bilgilere göre Cenk Tosun'un Azerbaycan'a sıcak bakmasının en önemli nedenlerinden biri, eski takım arkadaşı Vincent Aboubakar'ın da Neftçi'ye transfer olması. Beşiktaş döneminden yakın arkadaş olan ikilinin yeniden aynı takımda oynamak istedikleri belirtiliyor.