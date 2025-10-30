PODCAST CANLI YAYIN

Cenk Tosun Azerbaycan yolcusu! Devlet ajansı duyurdu

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'un kariyerine Azerbaycan'da devam etmeye hazırlandığı iddia edildi. Tecrübeli forvetin, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'ye transfer olmak istediği öne sürüldü.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, 34 yaşındaki milli golcünün yeni durağı Neftçi olabilir. Cenk Tosun'un transfer için istekli olduğu ve sürecin olumlu ilerlediği kaydedildi.

ABOUBAKAR FAKTÖRÜ

Edinilen bilgilere göre Cenk Tosun'un Azerbaycan'a sıcak bakmasının en önemli nedenlerinden biri, eski takım arkadaşı Vincent Aboubakar'ın da Neftçi'ye transfer olması. Beşiktaş döneminden yakın arkadaş olan ikilinin yeniden aynı takımda oynamak istedikleri belirtiliyor.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda kadro dışı kalan Cenk Tosun, bu sezon sarı-lacivertli forma ile yalnızca 7 resmi maçta 72 dakika süre buldu ve 1 asist yaptı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek deneyimli oyuncu, forma şansı bulamadığı için ayrılığa sıcak bakıyor.

