ZTK CANLI YAYIN | Kahta 02 Spor - Kasımpaşa

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kupada 3. tur maçında Kahta 02 Spor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek bir üst tura yükselmeyi hedefleyen Kasımpaşa, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Adıyaman temsilcisi Kahta 02 Spor, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Kupada adını bir üst tura yazdırmak isteyen iki takım da sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıktı. Beşiktaş ile ligde oynadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Kasımpaşa, son 3 resmi karşılaşmasında galibiyet yüzü göremedi. Bu mücadeleyi bir çıkış maçı olarak gören lacivert-beyazlı ekip, zorlu deplasmanda hata yapmadan tur atlamak istiyor.

Öte yandan Kahta 02 Spor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Kahta 02 Spor: Murat, Yusuf Fırat, Erkan, Yusuf Kaplan, İbrahim Halil, Eray, Ahmet Tuna, Hayri, Faruk, Abdulkadir

Kasımpaşa: Şant Kazancı, Yaman, Bahtiyar Aras, Emirhan, Berkay, Ege, Eren Umut, Kaan, Furkan, Ömer Efe, Bünyamin

İZLE | Kahta 02 Spor 0-1 Kasımpaşa
İZLE| Kahta 02 Spor 1-1 Kasımpaşa

