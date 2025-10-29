ZTK CANLI YAYIN | Bursa Yıldırım Spor - Alanyaspor

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.



3. Tur maçında Bursa Yıldırım Spor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Saat 15.00'te başlayan ve Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER



Bursa Yıldırım Spor: Deniz, Ebu Sıddık, Kemal, Burak, Ahmet, Muhammet Talha, Güneş, Hakan, Mehmet, Erkan, Ali Mert.



Corendon Alanyaspor: Victor, Viana, Bedirhan, Aliti, Hadergjonaj, Fatih, Enes, Janvier, İbrahim, Meschack, Baran.