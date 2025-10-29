PODCAST CANLI YAYIN

ZTK CANLI YAYIN | Bursa Yıldırım Spor - Alanyaspor

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Bursa Yıldırım Spor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Bursa Yıldırım Spor-Corendon Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3. Tur maçında Bursa Yıldırım Spor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Saat 15.00'te başlayan ve Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Bursa Yıldırım Spor: Deniz, Ebu Sıddık, Kemal, Burak, Ahmet, Muhammet Talha, Güneş, Hakan, Mehmet, Erkan, Ali Mert.

Corendon Alanyaspor: Victor, Viana, Bedirhan, Aliti, Hadergjonaj, Fatih, Enes, Janvier, İbrahim, Meschack, Baran.

ZTKda dev sürpriz | Kahta Spor - Kasımpaşa : 3-1ZTKda dev sürpriz | Kahta Spor - Kasımpaşa : 3-1
ZTK'da dev sürpriz | Kahta Spor - Kasımpaşa : 3-1

