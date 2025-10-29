Zeynep Sönmez Chennai Açık'ta ikinci turda

Turnuvaya kariyerinde ilk kez 1 numaralı seri başı olarak katılan Zeynep Sönmez, tek kadınlar ilk turunda Rus rakibi Tatiana Prozorova ile karşılaştı. Zorlu geçen mücadelede üstün bir performans sergileyen milli sporcu, rakibini 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Bu galibiyetle son 16 turuna yükselen Zeynep Sönmez, ikinci turda Taylandlı tenisçi Lanlana Tararudee ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlı sporcu, WTA 250 seviyesindeki bir organizasyonda ilk kez 1 numaralı seri başı olarak mücadele etmesiyle de Türk tenis tarihine geçti.