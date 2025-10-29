PODCAST CANLI YAYIN

Yunus Dursun kimdir? İşte PFDK'ya sevk edilen Yunus Dursun'un yönettiği maçlar...

Süper Lig hakemi Yunus Dursun, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü kapsamlı bahis soruşturmasında adı geçen 152 isim arasında yer aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen Dursun hakkında başlatılan süreç futbol dünyasında tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Hakemlik kariyerinde önemli karşılaşmalarda görev alan Dursun'un disiplin süreci boyunca hangi iddiaların masaya yatırılacağı merak konusu oldu.

👤 YUNUS DURSUN KİMDİR?

  • Doğum tarihi: 1 Şubat 1993

  • Yaşı: 32

  • Memleketi: Mardin / Midyat

  • Mesleği: Üst Klasman Hakemi

Hakemlik kariyerine 2014 yılında adım atan Dursun, başarılarıyla kısa sürede dikkat çekti. A Klasman Hakem Adaylığı süreçlerini başarıyla tamamladıktan sonra profesyonel liglerde düdük çalmaya başladı.

2022-2023 sezonundan itibaren:

  • Süper Lig

  • Trendyol 1. Lig

  • Ziraat Türkiye Kupası

karşılaşmalarında görev aldı.

🎯 SON GÖREV ALDIĞI MAÇLAR

Yunus Dursun'un yönettiği son karşılaşmalar arasında öne çıkanlar:

Ev Sahibi Misafir Takım Tarih Görev Organizasyon
Sakaryaspor Keçiörengücü 25 Ekim 2025 Hakem Trendyol 1. Lig
İskenderunspor Muğlaspor 12 Ekim 2025 Hakem Nesine 2. Lig
Pendikspor Sakaryaspor 25 Eylül 2025 4. Hakem Trendyol 1. Lig
Hatayspor Boluspor 19 Eylül 2025 Hakem Trendyol 1. Lig
Rizespor Gençlerbirliği 15 Eylül 2025 4. Hakem Süper Lig
Kocaelispor Kayserispor 30 Ağustos 2025 4. Hakem Süper Lig

Toplamda 185 resmi karşılaşmada görevlendirildiği kaydedildi.

⚖️ PFDK Soruşturması Ne İçeriyor?

Disiplin Talimatı'nın 76. maddesi kapsamında sevk edilen hakem için,

  • Bahis oynadığı maçlar ile

  • Görev aldığı müsabakalar arasında
    herhangi bir çıkar ilişkisi olup olmadığı araştırılıyor.

Eğer bağlantı tespit edilirse, sürecin uzun süreli men ve hakemlik lisansının iptali gibi ağır yaptırımlara kadar gidebileceği belirtiliyor.

