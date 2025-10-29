Yunus Dursun kimdir? İşte PFDK'ya sevk edilen Yunus Dursun'un yönettiği maçlar...

Hakemlik kariyerinde önemli karşılaşmalarda görev alan Dursun'un disiplin süreci boyunca hangi iddiaların masaya yatırılacağı merak konusu oldu.
👤 YUNUS DURSUN KİMDİR?
-
Doğum tarihi: 1 Şubat 1993
-
Yaşı: 32
-
Memleketi: Mardin / Midyat
-
Mesleği: Üst Klasman Hakemi
Hakemlik kariyerine 2014 yılında adım atan Dursun, başarılarıyla kısa sürede dikkat çekti. A Klasman Hakem Adaylığı süreçlerini başarıyla tamamladıktan sonra profesyonel liglerde düdük çalmaya başladı.
2022-2023 sezonundan itibaren:
-
Süper Lig
-
Trendyol 1. Lig
-
Ziraat Türkiye Kupası
karşılaşmalarında görev aldı.
🎯 SON GÖREV ALDIĞI MAÇLAR
Yunus Dursun'un yönettiği son karşılaşmalar arasında öne çıkanlar:
|Ev Sahibi
|Misafir Takım
|Tarih
|Görev
|Organizasyon
|Sakaryaspor
|Keçiörengücü
|25 Ekim 2025
|Hakem
|Trendyol 1. Lig
|İskenderunspor
|Muğlaspor
|12 Ekim 2025
|Hakem
|Nesine 2. Lig
|Pendikspor
|Sakaryaspor
|25 Eylül 2025
|4. Hakem
|Trendyol 1. Lig
|Hatayspor
|Boluspor
|19 Eylül 2025
|Hakem
|Trendyol 1. Lig
|Rizespor
|Gençlerbirliği
|15 Eylül 2025
|4. Hakem
|Süper Lig
|Kocaelispor
|Kayserispor
|30 Ağustos 2025
|4. Hakem
|Süper Lig
Toplamda 185 resmi karşılaşmada görevlendirildiği kaydedildi.