Real Betis Sofyan Amrabat için kararını verdi

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Betis yönetimi devre arasında Fenerbahçe'ye 10 milyon euro civarında bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Manuel Pellegrini'nin kadro planlamasında önemli bir yere sahip olan Amrabat'ın da Sevilla temsilcisinde kalmaya sıcak baktığı aktarıldı.
FENERBAHÇE'DE SEZON BAŞINDA AYRILMIŞTI
Sarı-lacivertliler, sezon öncesi transfer planlamasında yabancı kontenjanını açmak adına Amrabat'ı Betis'e kiralık olarak göndermişti. Faslı yıldız, La Liga'da kısa sürede uyum sağladı ve ilk 9 haftada takımın en istikrarlı isimlerinden biri haline geldi.
AMRABAT'IN SÖZLEŞME DURUMU
28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Real Betis'in, Faslı futbolcuyu kadrosunda tutmak için transfer görüşmelerine kısa süre içinde başlaması bekleniyor.
La Liga temsilcisinin, Fenerbahçe'ye sunacağı teklifin bonuslarla birlikte 12 milyon euroya kadar çıkabileceği de konuşuluyor.