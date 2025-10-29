Real Betis Sofyan Amrabat için kararını verdi

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Betis yönetimi devre arasında Fenerbahçe'ye 10 milyon euro civarında bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Manuel Pellegrini'nin kadro planlamasında önemli bir yere sahip olan Amrabat'ın da Sevilla temsilcisinde kalmaya sıcak baktığı aktarıldı.

Sofyan Amrabat (AFP) FENERBAHÇE'DE SEZON BAŞINDA AYRILMIŞTI Sarı-lacivertliler, sezon öncesi transfer planlamasında yabancı kontenjanını açmak adına Amrabat'ı Betis'e kiralık olarak göndermişti. Faslı yıldız, La Liga'da kısa sürede uyum sağladı ve ilk 9 haftada takımın en istikrarlı isimlerinden biri haline geldi.