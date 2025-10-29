Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Opet, ilk çeyreği 26-13, ikinci periyodu ise 53-26 önde kapatarak devreye rahat bir avantajla girdi.

İkinci yarıda da hücum gücünü sürdüren sarı-lacivertliler, üçüncü çeyrekte farkı 40 sayıya çıkardı ve bu bölümü 88-46 üstün tamamladı. Mücadele sonunda ise sahadan 48 sayı farkla 113-65'lik tarihi bir galibiyetle ayrıldı.

TÜM OYUNCULAR SKOR KATKISI YAPTI

Fenerbahçe Opet'te sahaya çıkan tüm oyuncular skor katkısı verdi. Takımın en skorer ismi Kayla McBride 16 sayı kaydederken, Tilbe Şenyürek 15, Megan Gustafson 14, Alperi Onar ve Bec Allen 11'er sayı üretti.

Emma Meesseman, Iliana Rupert ve Julie Allemand 10'ar sayı ile çift hanelere çıktı. Sevgi Uzun 7, Olcay Çakır 5, İdil Saçalır ve Tuana Vural ise 2'şer sayı kaydetti.

Takımın yıldız isimlerinden Alperi Onar, 10 asistle "Double-Double" yaparak gecenin dikkat çeken performanslarından birine imza attı.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte "4'te 4" yapan Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nda liderliğini sürdürdü. Macaristan ekibi DVTK Huntherm ise Avrupa arenasında üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe Opet, bu galibiyetle birlikte Avrupa'daki namağlup serisini sürdürerek Türk basketboluna bir kez daha gurur yaşattı.