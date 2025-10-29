PODCAST CANLI YAYIN

Potada Kanarya fırtınası! Fenerbahçe Opet - DVTK Huntherm: 113-65 | MAÇ SONUCU

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, sahasında Macaristan temsilcisi DVTK Huntherm’i ağırladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, rakibini 113-65’lik skorla mağlup etti.

Giriş Tarihi:
Potada Kanarya fırtınası! Fenerbahçe Opet - DVTK Huntherm: 113-65 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Opet, ilk çeyreği 26-13, ikinci periyodu ise 53-26 önde kapatarak devreye rahat bir avantajla girdi.

İkinci yarıda da hücum gücünü sürdüren sarı-lacivertliler, üçüncü çeyrekte farkı 40 sayıya çıkardı ve bu bölümü 88-46 üstün tamamladı. Mücadele sonunda ise sahadan 48 sayı farkla 113-65'lik tarihi bir galibiyetle ayrıldı.

TÜM OYUNCULAR SKOR KATKISI YAPTI

Fenerbahçe Opet'te sahaya çıkan tüm oyuncular skor katkısı verdi. Takımın en skorer ismi Kayla McBride 16 sayı kaydederken, Tilbe Şenyürek 15, Megan Gustafson 14, Alperi Onar ve Bec Allen 11'er sayı üretti.
Emma Meesseman, Iliana Rupert ve Julie Allemand 10'ar sayı ile çift hanelere çıktı. Sevgi Uzun 7, Olcay Çakır 5, İdil Saçalır ve Tuana Vural ise 2'şer sayı kaydetti.

Takımın yıldız isimlerinden Alperi Onar, 10 asistle "Double-Double" yaparak gecenin dikkat çeken performanslarından birine imza attı.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte "4'te 4" yapan Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nda liderliğini sürdürdü. Macaristan ekibi DVTK Huntherm ise Avrupa arenasında üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe Opet, bu galibiyetle birlikte Avrupa'daki namağlup serisini sürdürerek Türk basketboluna bir kez daha gurur yaşattı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan 29 Ekim Özel Programı’nda konuştu: Terör tehdidini tamamen sıfırlamaya kararlıyız
CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! Dilara Bilir enkazdan sağ olarak çıkarıldı | Anne ve baba için kurtarma çalışmaları sürüyor
"Kuruluş Orhan" ilk bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor
Fed faiz kararını açıkladı! 25 baz puan düşürüldü
Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu: Gazze tanığına büyük ödül
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul edecek! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
İdefix
Sapkın fenomenden skandal hareket | Sokak ortasında rezalet! Kadına tasma takıp dolaştırdı: Sosyal medyada infial oldu
CANLI TAKİP | Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Başkan Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti
CHP'nin gölge kabinesinden MI6 çıktı! İngiliz istihbaratı planladı... İmamoğlu ve Özel şaibeli kurultay sonrası uyguladı
Gebze'deki binanın çökme anı ortaya çıktı! Her yeri toz bulutu kapladı
Geleceğin yıldızı Galatasaray'a! Transferde dev hamle
CHP'li eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül "dolandırıcılık"tan gözaltında! Paralar evinde ele geçirildi
Sudan’da BAE eliyle katliam! Paramiliter güçler kadınlara saldırıyor siviller tarlalarda kuşatmadan kaçıyor
İmamoğlu ile bağlantılı casus Hüseyin Gün için "15 Temmuz'u önceden biliyordu" iddiası: "Paraları yurt dışına aktarın" | Soros mu fonladı?
CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri: İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
Futbolda bahis skandalı VAR! Papara ve Payfix'e erişim sağlayan futbolcu ve hakemler inceleniyor
Önce Gazze’de Türk gücü sonra Altay! İsrail’de panik: Türkiye tehlikeli tank türleri üretiyor
Diyarbakır'da petrol Trakya'da gaz! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: Sondaj başlıyor
Trump'ın Asya'da yeni durağı Güney Kore! Lee yakıt desteği istedi Donald Kuzey Kore liderinden bahsetti