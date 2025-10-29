Milli haltercilerden Avrupa Şampiyonası'na 13 madalya ile başladı

Genç erkekler 60 kilo kategorisinde yarışan Burak Aykun, silkmede 148 kilo, toplamda ise 267 kilo kaldırarak 2 altın madalya kazandı. Koparmada 119 kilo ile gümüş madalya elde eden milli sporcu, performansıyla büyük beğeni topladı.

Aynı kiloda yarışan Ramazan Ege Yılmaz, toplamda 257 kilo kaldırarak Yıldızlar Avrupa rekoru kırdı ve gümüş madalya kazandı.

GAMZE ALTUN AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Kadınlar 23 yaş altı 48 kilo kategorisinde yarışan Gamze Altun, silkmede 100 kilo, toplamda 173 kilo kaldırarak iki altın madalya ile Avrupa şampiyonu oldu. Koparmada ise 73 kilo ile bronz madalya kazandı.

CANSEL ÖZKAN VE EZGİ KILIÇ'TAN MADALYA YAĞMURU

Kadınlar 23 yaş altı 59 kilo kategorisinde mücadele eden Cansel Özkan, koparmada 89 kilo ve toplamda 191 kilo ile iki gümüş, silkmede 102 kilo ile bronz madalya kazandı.

Kadınlar 45 kilo kategorisinde yarışan Ezgi Kılıç ise koparmada 78 kilo ile altın, silkmede 96 kilo ile bronz, toplamda 174 kilo ile gümüş madalya elde etti.

Federasyon Başkanı Talat Ünlü'den tebrik

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalya kazanan sporcuları, antrenörleri ve kulüpleri tebrik ederek, "Gençlerimizin gösterdiği performansla gurur duyuyoruz. Bu başarılar Türk halterinin geleceği açısından umut verici." ifadelerini kullandı.