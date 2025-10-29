Lyon Endrick için Real'i ikna etmek istiyor

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Lyon yönetimi, ocak ayında genç futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamak için Real Madrid ile temas kurdu. Fransız ekibi, Endrick 'e düzenli forma şansı verebileceği bir proje sunarak İspanyol devini ikna etmeye çalışıyor.

Endrick (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

ALONSO İZİN VEREBİLİR

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun ise sezonun ikinci yarısında artacak maç yoğunluğu nedeniyle kadro derinliğini korumak istediği, ancak Endrick'in gelişimi için süre alabileceği bir takıma kiralık gönderilmesine sıcak bakabileceği öne sürüldü.

Brezilyalı genç yıldız, bu sezon Real Madrid formasıyla henüz 1 dakika bile süre alamadı.

2023 yılında Palmeiras'tan büyük beklentilerle transfer edilen 19 yaşındaki forvet, Real Madrid'de geleceğin en önemli potansiyellerinden biri olarak görülüyor. Ancak takımda Vinicius Jr., Rodrygo ve Kylian Mbappe gibi yıldızların varlığı, Endrick'in süre bulmasını zorlaştırıyor.

Lyon cephesinin ise genç oyuncuya ilk 11 garantisi ve gelişim odaklı bir rol vadederek transferi cazip hale getirmeyi hedeflediği belirtildi.

Endrick'in geleceğiyle ilgili kararın, önümüzdeki haftalarda Real Madrid yönetimi ve Xabi Alonso'nun raporları doğrultusunda netleşmesi bekleniyor.