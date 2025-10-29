PODCAST CANLI YAYIN

Kenan Yıldız yine sahnede! Juventus - Udinese: 3-1 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'da Juventus, Udinese ile kozlarını paylaştı. Mücadeleden galip ayrılan taraf 3-1'lik skorla, Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği ve gol attığı ev sahibi ekip oldu.

Giriş Tarihi:
Kenan Yıldız yine sahnede! Juventus - Udinese: 3-1 | MAÇ SONUCU

Juventus, Serie A'nın 9. haftasında Udinese'yi 3-1 yendi.

Gol perdesini 5. dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic açtı. 45'te Nicolo Zaniolo skoru dengeledi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Federico Gatti dakikalar 67'yi gösterirken Torino temsilcisinin ikinci kez öne geçmesini sağladı. 90'da penaltı noktasına giden Kenan Yıldız, vuruşta hata yapmayarak farkı ikiye çıkardı. Mücadele 3-1 bitti.

Igor Tudor'un ayrılığı sonrası ilk maçından galibiyetle ayrılan Juventus puanını 15'e yükseltti. Udinese ise 12'de kaldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan 29 Ekim Özel Programı’nda konuştu: Terör tehdidini tamamen sıfırlamaya kararlıyız
CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! Dilara Bilir enkazdan sağ olarak çıkarıldı | Anne ve baba için kurtarma çalışmaları sürüyor
Koza Altın
Fed faiz kararını açıkladı! 25 baz puan düşürüldü
İdefix
Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu: Gazze tanığına büyük ödül
Kuruluş Orhan
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul edecek! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
Sapkın fenomenden skandal hareket | Sokak ortasında rezalet! Kadına tasma takıp dolaştırdı: Sosyal medyada infial oldu
CANLI TAKİP | Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Başkan Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti
CHP'nin gölge kabinesinden MI6 çıktı! İngiliz istihbaratı planladı... İmamoğlu ve Özel şaibeli kurultay sonrası uyguladı
Türk Telekom
Gebze'deki binanın çökme anı ortaya çıktı! Her yeri toz bulutu kapladı
Geleceğin yıldızı Galatasaray'a! Transferde dev hamle
CHP'li eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül "dolandırıcılık"tan gözaltında! Paralar evinde ele geçirildi
Sudan’da BAE eliyle katliam! Paramiliter güçler kadınlara saldırıyor siviller tarlalarda kuşatmadan kaçıyor
İmamoğlu ile bağlantılı casus Hüseyin Gün için "15 Temmuz'u önceden biliyordu" iddiası: "Paraları yurt dışına aktarın" | Soros mu fonladı?
CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri: İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
Futbolda bahis skandalı VAR! Papara ve Payfix'e erişim sağlayan futbolcu ve hakemler inceleniyor
Beklenen an geldi! Kuruluş Orhan ilk bölümüyle atv ekranlarında