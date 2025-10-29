Juventus, Serie A'nın 9. haftasında Udinese'yi 3-1 yendi.
Gol perdesini 5. dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic açtı. 45'te Nicolo Zaniolo skoru dengeledi. İlk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda Federico Gatti dakikalar 67'yi gösterirken Torino temsilcisinin ikinci kez öne geçmesini sağladı. 90'da penaltı noktasına giden Kenan Yıldız, vuruşta hata yapmayarak farkı ikiye çıkardı. Mücadele 3-1 bitti.
Igor Tudor'un ayrılığı sonrası ilk maçından galibiyetle ayrılan Juventus puanını 15'e yükseltti. Udinese ise 12'de kaldı.