Maça etkili başlayan Beşiktaş GAİN, ilk çeyrekten itibaren oyunun kontrolünü eline aldı. Hücumda yüksek yüzdeli oynayan temsilcimiz, savunmada da rakibine kolay sayı imkânı tanımadı. Farkın giderek açıldığı mücadelede siyah-beyazlı ekip, taraftarının desteğiyle sahadan 30 sayı farkla galip ayrıldı.

4. GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta 4. galibiyetini elde etti. Grubundaki çıkışını sürdüren temsilcimiz, liderlik yarışında önemli bir adım attı.

Fransız temsilcisi JL Bourg ise turnuvadaki ilk mağlubiyetini alarak serisini sonlandırdı.

SIRADAKİ DURAK KARADAĞ

Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup'ın bir sonraki haftasında Karadağ ekibi Buducnost VOLI ile deplasmanda karşılaşacak. JL Bourg ise evinde Almanya temsilcisi Chemnitz 99'u konuk edecek.